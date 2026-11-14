Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

🔴 EN VIVO PAPA LEÓN XIV EN PERÚ DÍA 4: VISITA SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA

Cultural

La religión como fuente de esperanza, por Diego Alonso Sánchez

La visita del papa León XIV al Perú constituye, además de un acontecimiento especialmente significativo para los fieles de la Iglesia católica, un hecho cargado de simbolismo debido al profundo vínculo que el misionero Robert Prevost forjó con nuestro país a lo largo de más de cuatro décadas. Su llegada nos invita a reflexionar sobre la relevancia de la fe en la vida pública y el papel que la experiencia religiosa en la formación humana.

Papa León XIV. Foto: AFP.
Papa León XIV. Foto: AFP.
Por
google iconLa República en Google

El espíritu y la fe

El historiador romano Plutarco, aseguraba que “el espíritu no es un vaso que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender”. En una época, como la nuestra, en la que el desarrollo tecnológico y la inmediatez parecen haber relegado a un segundo plano la vida interior, detenerse a pensar sobre el espíritu y la fe resulta significativo.

Video destacado

PAPA LEÓN XIV HABLA DE LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS RELIGIOSOS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

El espíritu, aquello que vamos forjando a lo largo de los años, no es otra cosa que la expresión de nuestra vida interior, aquello que el escritor alemán Wolfgang Goethe denominaba «la vida de la vida». Ese espacio profundo en el que habitan nuestras convicciones, nuestros deseos y nuestras preguntas fundamentales; aquello que, en palabras del matemático, científico y filósofo francés Blaise Pascal, se manifiesta en las razones del corazón que la razón no alcanza a comprender: la fe.

Desde esta perspectiva, la religión adquiere un valor que supera la simple recepción y aceptación de un conjunto de doctrinas. Su importancia reside en su capacidad para plantear horizontes de sentido, suscitar la reflexión ética y ayudar al desarrollo de la conciencia. Por ello, la enseñanza de la religión es poco útil cuando se reduce a un conjunto de normas de vida que deben aceptarse de manera obligatoria y desvinculada de la experiencia de los estudiantes, de ese fuego, de esas razones del corazón que da vida a la vida.

Laicos y confesos

La libertad de creencias y la defensa de una educación laica no deberían entenderse como el desconocimiento del fenómeno religioso. Por el contrario, deberían constituir una invitación a comprenderlo desde una mirada crítica, cultural y filosófica, respetando todas las formas de fe y también a quienes optan por no profesar ninguna. En palabras del educador peruano Constantino Carvallo, “que florezcan las religiones que deseen florecer, que encuentren facilidad para su desarrollo y que se respete igualmente al apóstata, al ateo, incluso a quien blasfema, despotrica o predica contra Dios”.

Esta defensa de la libertad de conciencia encuentra eco en una reflexión de Friedrich Nietzsche, quien sostenía que “quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo”. Más allá de las diferencias entre las diversas tradiciones religiosas, esto apunta a una necesidad social: las personas necesitamos un sentido para afrontar las dificultades de la existencia. Por eso, aquel sentido no puede ser impuesto desde la experiencia de otros, porque debe surgir de una búsqueda personal y libre.

La enseñanza religiosa fracasa cuando intenta transmitir la fe como si se tratara únicamente de un conjunto de conocimientos o prácticas que deben ser aceptados mecánicamente. La fe pertenece a otro ámbito. Incluso, desde una perspectiva teológica, esta no puede producirse ni garantizarse mediante ninguna instrucción. San Agustín sostenía que la fe encuentra al ser humano más que ser conquistada por él: ni los ritos, ni las oraciones, ni las alabanzas aseguran su llegada.

Sin embargo, afirmar que la fe no debe imponerse no niega la importancia de las religiones. Por el contrario, su estudio puede convertirse en una valiosa fuente de esperanza y optimismo. Las grandes tradiciones religiosas han contribuido históricamente a la difusión de valores universales como la solidaridad, la compasión, la búsqueda de justicia y el amor al prójimo. En una sociedad cada vez más conflictiva, impulsar la tolerancia, la solidaridad y la conciencia sobre el otro debe dejar de ser un horizonte imposible, sobre todo cuando se compite con la tendencia de acumular capital, afianzar el provecho de unos pocos y perpetuar la miseria de muchos otros.

Lo que esperamos de León XIV

En tiempos marcados por la incertidumbre, el individualismo, la fragmentación social y el deterioro de las instituciones –en un marco de catástrofes por fenómenos naturales—, la llegada de un líder capaz de transmitir esperanza y optimismo resulta muy valiosa, más allá de cualquier credo o doctrina. Que la visita de León XIV sirva para poner en el centro de la conversación palabras y gestos de solidaridad, amor al prójimo y compromiso con el bien común.

 

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Fenómeno El Niño

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Audio revela que el operador Fernando Cerimedo coordinó conteo de votos con grupo de exmarinos

Kike Suero y cómicos ambulantes despiden a 'Mondonguito' en lugares donde hizo historia: “Mi corazón llora por tu partida”

Alza de tasa del BCRP podría encarecer los créditos además de frenar el consumo y la inversión

Cultural

Una trinchera, por Carlos Caamaño

Jorge Kishimoto: “Es muy probable que César Vallejo haya sido envenenado”

Santiago Roncagliolo: "En el Perú, cuando cuentas el horror del poder, se castiga al que lo cuenta, no al poder"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Audio revela que el operador Fernando Cerimedo coordinó conteo de votos con grupo de exmarinos

Llevarán al papa León XIV pedido por defensa de pueblos indígenas en aislamiento y la Amazonía

JNJ publica puntajes de candidatos a jefe de la ONPE: Pérez Duharte obtiene 4 puntos más que Loyola