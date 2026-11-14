La religión como fuente de esperanza, por Diego Alonso Sánchez

El espíritu y la fe

El historiador romano Plutarco, aseguraba que “el espíritu no es un vaso que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender”. En una época, como la nuestra, en la que el desarrollo tecnológico y la inmediatez parecen haber relegado a un segundo plano la vida interior, detenerse a pensar sobre el espíritu y la fe resulta significativo.

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El espíritu, aquello que vamos forjando a lo largo de los años, no es otra cosa que la expresión de nuestra vida interior, aquello que el escritor alemán Wolfgang Goethe denominaba «la vida de la vida». Ese espacio profundo en el que habitan nuestras convicciones, nuestros deseos y nuestras preguntas fundamentales; aquello que, en palabras del matemático, científico y filósofo francés Blaise Pascal, se manifiesta en las razones del corazón que la razón no alcanza a comprender: la fe.

Desde esta perspectiva, la religión adquiere un valor que supera la simple recepción y aceptación de un conjunto de doctrinas. Su importancia reside en su capacidad para plantear horizontes de sentido, suscitar la reflexión ética y ayudar al desarrollo de la conciencia. Por ello, la enseñanza de la religión es poco útil cuando se reduce a un conjunto de normas de vida que deben aceptarse de manera obligatoria y desvinculada de la experiencia de los estudiantes, de ese fuego, de esas razones del corazón que da vida a la vida.

Laicos y confesos

La libertad de creencias y la defensa de una educación laica no deberían entenderse como el desconocimiento del fenómeno religioso. Por el contrario, deberían constituir una invitación a comprenderlo desde una mirada crítica, cultural y filosófica, respetando todas las formas de fe y también a quienes optan por no profesar ninguna. En palabras del educador peruano Constantino Carvallo, “que florezcan las religiones que deseen florecer, que encuentren facilidad para su desarrollo y que se respete igualmente al apóstata, al ateo, incluso a quien blasfema, despotrica o predica contra Dios”.

Esta defensa de la libertad de conciencia encuentra eco en una reflexión de Friedrich Nietzsche, quien sostenía que “quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo”. Más allá de las diferencias entre las diversas tradiciones religiosas, esto apunta a una necesidad social: las personas necesitamos un sentido para afrontar las dificultades de la existencia. Por eso, aquel sentido no puede ser impuesto desde la experiencia de otros, porque debe surgir de una búsqueda personal y libre.

La enseñanza religiosa fracasa cuando intenta transmitir la fe como si se tratara únicamente de un conjunto de conocimientos o prácticas que deben ser aceptados mecánicamente. La fe pertenece a otro ámbito. Incluso, desde una perspectiva teológica, esta no puede producirse ni garantizarse mediante ninguna instrucción. San Agustín sostenía que la fe encuentra al ser humano más que ser conquistada por él: ni los ritos, ni las oraciones, ni las alabanzas aseguran su llegada.

Sin embargo, afirmar que la fe no debe imponerse no niega la importancia de las religiones. Por el contrario, su estudio puede convertirse en una valiosa fuente de esperanza y optimismo. Las grandes tradiciones religiosas han contribuido históricamente a la difusión de valores universales como la solidaridad, la compasión, la búsqueda de justicia y el amor al prójimo. En una sociedad cada vez más conflictiva, impulsar la tolerancia, la solidaridad y la conciencia sobre el otro debe dejar de ser un horizonte imposible, sobre todo cuando se compite con la tendencia de acumular capital, afianzar el provecho de unos pocos y perpetuar la miseria de muchos otros.

Lo que esperamos de León XIV

En tiempos marcados por la incertidumbre, el individualismo, la fragmentación social y el deterioro de las instituciones –en un marco de catástrofes por fenómenos naturales—, la llegada de un líder capaz de transmitir esperanza y optimismo resulta muy valiosa, más allá de cualquier credo o doctrina. Que la visita de León XIV sirva para poner en el centro de la conversación palabras y gestos de solidaridad, amor al prójimo y compromiso con el bien común.