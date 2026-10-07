Es falso que Verónika Mendoza haya celebrado su victoria bailando “Zorba el griego”: el video fue editado

LO FALSO:

Verónika Mendoza celebró su triunfo bailando al ritmo de “Zorba el griego”.

LO VERDADERO:

Mendoza sí aparece celebrando junto a sus simpatizantes, pero la música de “Zorba el griego” fue añadida posteriormente. En el video original, la candidata baila al ritmo de música cusqueña.

En redes sociales circula un video de Verónika Mendoza bailando y festejando junto a sus simpatizantes luego de aparecer como virtual gobernadora regional del Cusco. Las imágenes fueron difundidas como si mostraran a la candidata celebrando al ritmo de “Zorba el griego”, una canción que tiene una particular connotación política en el Perú por su asociación con un conocido video de Abimael Guzmán. Sin embargo, el contenido es falso, ya que la música que acompaña la versión viral no corresponde al registro original de la celebración.

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Post con mayor alcance. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Sin embargo, la versión difundida en redes sociales es falsa porque incorpora la música de “Zorba el griego”, que no corresponde al audio original del video. La edición hace parecer que Mendoza celebró su resultado bailando al ritmo de esta canción. “Zorba el griego” tiene una particular connotación en el contexto peruano debido a su asociación con el video en el que aparece Abimael Guzmán bailando junto a otros integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso. Por ello, la versión viral genera una relación que no existe en el registro original.

Comentarios de la publicación. Foto: Facebook

Una búsqueda inversa de las imágenes permitió localizar un video con el audio original de la celebración. Al comparar ambos registros, se comprobó que Mendoza y sus simpatizantes aparecen bailando Huaylia, una expresión de la música tradicional andina, y no “Zorba el griego”. La canción utilizada en la versión viral fue incorporada posteriormente mediante edición.

Publicación con el audio original. Foto: Facebook

De este modo, aunque las imágenes de Verónika Mendoza celebrando junto a sus simpatizantes son reales, la versión difundida en redes modifica el contexto al sustituir el audio original por “Zorba el griego”. Esta edición presenta la celebración como si la candidata hubiera bailado esa canción, cuando el video original muestra que el festejo estuvo acompañado por música cusqueña.

Conclusión

En redes sociales se difundió un video de Verónika Mendoza celebrando junto a sus simpatizantes tras aparecer como virtual gobernadora regional del Cusco, acompañado de la música de “Zorba el griego”. Sin embargo, el contenido es falso, ya que una búsqueda inversa permitió localizar el video original y comprobar que Mendoza y sus seguidores bailaban Huaylia, acompañados de música cusqueña. La canción asociada al video de Abimael Guzmán fue añadida posteriormente en la versión difundida en redes sociales.