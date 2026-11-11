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Encuesta IEP: El 53% de peruanos desaprueba la gestión de Keiko Fujimori en el Gobierno

Entre septiembre y noviembre, la aprobación de la mandataria se estancó en 37%. En contraste, la desaprobación de su gestión continuó creciendo y pasó de 49% a 53%.

Encuesta IEP: El 53% de peruanos desaprueba la gestión de Keiko Fujimori en el Gobierno
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La desaprobación a la gestión de Keiko Fujimori y el Congreso continúa aumentando, de acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

De septiembre a noviembre, la aprobación hacia la mandataria no se movió ni un solo punto. Se mantiene en 37%. Sin embargo, el rechazo que genera su gestión sigue en aumento: pasó de 49% a 53%.

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El Congreso sigue el mismo camino. En el mismo lapso, pasó de registrar 65% de desaprobación a 72%. En contraparte, su aprobación disminuyó de 20% a 17%.

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Mayor desaprobación hacia Fujimori viene del sur y del ámbito rural

La mayor disconformidad con la gestión presidencial se concentra en la macrozona sur (63%), seguida del norte (54%) y el centro (51%). Según el ámbito geográfico, el rechazo alcanza el 60% en zonas rurales, el 53% en áreas urbanas y el 50% en Lima Metropolitana.

Asimismo, la desaprobación se reporta en mayor medida en ciudadanos de entre 30 a 49 años (56%) y de 18 a 29 años (51%); y más en hombres (55%) que mujeres (50%).

En todos los niveles económicos el rechazo hacia Fujimori es similar: A/B (51%), C (53%), D/E (53%). En el nivel educativo se registró una ligera variación: educación básica (52%) y educación superior (54%).

Donde sí hubo diferencias fue en cuestiones ideológicas. Quienes se identifican con izquierda desaprueban el gobierno fujimorista en un 73% y los de centro en un 62%. La derecha, en cambio, solo la rechaza en un 35%.

A su vez, según el interés en política la desaprobación es: muy interesado (66%), algo interesado (55%) y poco/nada interesado (52%).

El 34% considera que el Congreso no facilita ni dificulta el trabajo de Fujimori

Por otro lado, respecto al impacto del Congreso en la gestión presidencial, el 34% de ciudadanos consideró que “ni facilita ni dificulta” el trabajo de Fujimori. El 33% estima que sí lo está dificultando y el 25% que, en realidad, lo facilita. Un 8% no sabe/no opina.

El mayor número de quienes consideran que el Parlamento no impacta en el gobierno se concentra en el ámbito urbano (38%) y en Lima Metropolitana (30%). Según el ámbito geográfico, este sentir reporta 44% en Lima Metropolitana y 29% en el centro.

Asimismo, dicha percepción se presenta en mayor medida en ciudadanos de entre 30 a 49 años (37%) y de 18 a 29 años (40%); y más en mujeres (37%) que hombres (30%).

En todos los niveles económicos la percepción de la relación Congreso-Ejecutivo es similar: A/B (36%), C (33%), D/E (33%). En el nivel educativo se registró una diferencia: educación básica (29%) y educación superior (38%).

Quienes se identifican con izquierda notan que el Legislativo no genera impacto en el Ejecutivo (35%) y centro (43%). Quienes están muy interesados en política percibieron lo mismo (37%).

El 51% está en contra de que el Congreso haya otorgado las facultades legislativas

Finalmente, el 51% de ciudadanos está en contra de que el Congreso haya otorgado las facultades legislativas al Gobierno. Solo el 34% se mostró a favor, mientras que un 15% no sabe/no opina.

Como se recuerda, el Congreso otorgó al Gobierno facultades legislativas por 90 días para emitir normas en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y la prevención frente al fenómeno El Niño.

Sin embargo, el pedido inicial del Ejecutivo contemplaba 66 puntos, de los cuales la Cámara de Diputados solo aprobó 20. Posteriormente, el Senado incorporó siete materias adicionales, por lo que el texto final contempló 27 puntos.

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