La investigación, el pedido de detención y los allanamientos en el denominado caso Los herméticos del caudal tendrían el objetivo de presionar al Congreso y al Ejecutivo para relajar las barreras y la fiscalización en el mercado de transporte y custodia de dinero, en beneficio de la minería ilegal o de cualquier otra actividad al margen de la ley, de acuerdo con fuentes con conocimiento del tema.

Y que nadie reclame. En principio, señalan, el duopolio conformado por Prosegur y Hermes en el transporte de caudales para bancos no es algo provocado, sino consecuencia de las características del propio mercado, como lo reconoce un estudio de Indecopi de febrero de 2025.

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Indecopi no atribuye esa concentración, que data de hace 35 años, a prácticas exclusorias de las empresas, sino a un marco regulatorio rígido, con requisitos iguales para grandes y pequeños clientes y procesos de autorización complejos.

Además, tampoco se trata de un mercado con una gran demanda legal del servicio. Ese es el detalle: la demanda legal, subrayan las fuentes. El auge de las economías ilegales está creando una nueva demanda que necesita que se relajen las barreras para transportar dinero en efectivo, pues el dinero digital está altamente controlado.

De allí que ciertos operadores mineros hayan vuelto sus ojos al Banco de la Nación, al que utilizan como excusa. El Banco de la Nación, dicen, necesita llevar dinero en efectivo a lugares recónditos de difícil acceso, por lo que se hace necesario relajar las barreras de ingreso.

Proyecto de ley

La fiscalía se retiró sin incautar nada de los allanamientos

Un proyecto de ley, archivado en julio de 2026 y promovido por la congresista de Fuerza Popular por Ucayali, Jeny López Morales, pretendía que la Policía custodie el traslado de dinero del Banco de la Nación, con apoyo de las Fuerzas Armadas o de empresas de seguridad no reguladas.

Hoy, un proyecto similar se ha empezado a discutir en la Cámara de Diputados, promovido por la diputada fujimorista Milagros Takayama. El nuevo proyecto ya no incluye solo al Banco de la Nación, sino a cualquier otra entidad estatal que requiera trasladar efectivo.

En el transporte formal, el efectivo se controla en el punto de partida y en el de llegada. Con un mercado fuera de control, se puede agregar cualquier cosa en ruta o justificar que se trasladan fondos del Estado para evitar la fiscalización en carretera.

Ambos proyectos, el rechazado y el actual, plantean modificar el artículo 11 del Decreto Legislativo 1213, la norma que regula la seguridad privada en el Perú. Ese artículo exige que el transporte de dinero lo hagan empresas especializadas, autorizadas por el Estado, con vehículos blindados, personal armado y un seguro que cubra el dinero trasladado.

Hasta el año 2022, el seguro requería una póliza de 21,2 millones de soles. Desde entonces, el Estado ha reducido ese monto en un 63%. Hoy solo se pide un respaldo de 7,9 millones de soles.

La Fiscalía

Sandro Espinoza, presunta víctima y principal testigo del caso

La principal oposición a la desregulación del transporte de caudales viene de la SBS, la Sucamec y Asepri, el gremio de las empresas de seguridad privada; justamente las entidades a las que los fiscales de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Néstor Rivera Navarro y Pedro Ignacio Delgado, han puesto en la mira.

El delito, según la Fiscalía, se estaría cometiendo en agravio de Police Security SAC y de su propietario, el expolicía Sandro Espinoza Flores, natural de Ucayali. El empresario es testigo y víctima. El 24 de noviembre de 2025, Police Security solicitó a la SBS autorización para el traslado y custodia del dinero de la banca, a través de la razón social Security, representada por Eduardo Leturia, Juan Olivares e Iris Goñas.

Security transporta valores desde fines de 2023, pero con menos del 1% del mercado, solo en Lima y sobre todo para pymes, según el estudio de Indecopi. Espinoza busca expandirse a provincias y allí el principal cliente formal es el Banco de la Nación.

La SBS debe evaluar la idoneidad moral, técnica y económica de los organizadores, accionistas y beneficiarios finales de una empresa antes de otorgarle la autorización. Por eso mismo, Espinoza no aparece directamente en la nueva empresa. Él tiene un largo historial de denuncias e investigaciones por lesiones, fraude y usurpación, además de una condena confirmada de dos años y ocho meses por este último delito.

Coincidentemente, los fiscales Rivera Navarro e Ignacio Delgado pidieron la detención de funcionarios y directivos de la SBS y la Sucamec encargados de resolver el pedido de Security. El juez rechazó ese pedido y solo autorizó un allanamiento, que se realizó el viernes 20 de noviembre.

Los fiscales no requisaron ningún documento de interés y parece, de acuerdo con fuentes que participaron en las diligencias, que tampoco buscaron mucho. Lo que se habría querido era la detención preliminar para generar impacto público y el juez les había dicho que no.

El allanamiento tenía como objetivo encontrar cualquier documento físico o digital que hiciera referencia a Security, a Sandro Espinoza, al testigo protegido y a los proyectos de ley del Congreso para probar la supuesta negociación incompatible. Los fiscales salieron con las manos vacías.

Juez pide intervención de Control

Juez Manuel Chuyo solicitó que la Autoridad de Control del MP investigue la filtración de la investigación

El juez nacional de investigación preparatoria, Manuel Chuyo Zavaleta requirió a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público investigar a los fiscales, Néstor Rivera Navarro y Pedro Ignacio Delgado.

Chuyo Zavaleta tomó esa decisión al detectar que todos los detalles de la investigación, documentos y la declaración del testigo protegido se habían filtrado a un medio de comunicación, lo que atenta contra la reserva y fines de la investigación.

El operativo, que movilizó a 24 fiscales y un gran número de policías, también resultó en una puesta en escena, lo que coincide con los hechos referidos por las fuentes consultadas por La República: presionar a las instituciones encargadas de velar por el buen funcionamiento de las entidades bancarias para infiltrar el transporte de caudales.