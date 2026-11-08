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Política

Junta de Fiscales Supremos elegirá un nuevo representante ante el JNE

La fiscal suprema provisional Martha Maisch Molin fue cesada por límite de edad. Dejará su representación el próximo 10 de diciembre. El primer suplente es Alcides Chinchay Castillo, sin embargo, no cumple el principal requisito para asumir el cargo: ser fiscales supremo titular o provisional; en actividad o cesante.

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La Junta de Fiscales Supremos deberá elegir al nuevo representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras el cese por límite de edad de la fiscal suprema provisional Martha Maisch Molin, quien cumplirá 70 años el próximo 10 de diciembre, edad máxima para permanecer en el cargo de juez o magistrado.

El primer suplente del Ministerio Público ante el JNE es Alcides Chinchay Castillo, sin embargo, no cumple el principal requisito para asumir el cargo: ser fiscales supremo titular o provisional; en actividad o cesante. Al momento de su designación, en enero 2024, sí lo ostentaba (era fiscal supremo provisional), pero desde agosto 2025 que volvió a ser fiscal adjunto supremo.

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Fuentes de La República explicaron que para concretar su designación, primero, el fiscal de la Nación (i), Tomás Gálvez, tendría que volver a designarlo como fiscal supremo provisional. Luego, la Junta de Fiscales Supremos tendría que elegir a Chinchay para el cargo ante el JNE.

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Cronología

Maisch Molin fue designada en el cargo el 22 de diciembre del 2023. El 3 de enero del 2024, se designa como primer y segundo suplente a Alcides Chinchay Castillo y Víctor Manuel Cubas Villanueva, respectivamente. En ese entonces, ambos tenían el cargo de fiscal supremo provisional.

Días después, el 24 del mismo mes, Cubas presentó su declinación al cargo tras los cuestionamientos que generó su designación por pasar el límite de edad (tenía 76 años).

En su reemplazo, esa misma fecha, se designó a Pablo Sánchez Velarde, quien ocupaba el cargo de fiscal supremo titular, como segundo suplente.

Sin embargo, a la fecha, tanto Alcides Chinchay como Pablo Sánchez no ostentan los cargos que tenían al momento de su designación. Hecho relevante al tener en cuenta que, de acuerdo a la Constitución, solo pueden ser designados los fiscales supremos titular o provisional; en actividad o cesante.

En el caso de Chinchay Castillo, actualmente es titular de fiscal adjunto supremo, cargo al que regresó tras una resolución del 13 de agosto del 2025.

Por su parte, en una resolución del 22 de enero de 202 de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Pablo Sánchez no fue ratificado como fiscal supremo. Si bien presentó una reconsideración, el 18 de marzo, el mismo organismo declaró infundado su recurso de reconsideración y dejó firme la no ratificación.

Proceso

Fuentes con conocimiento del caso explicaron a La República que si bien Alcides Chinchay es primer suplente, no podría asumir el cargo pues no cumple el requisito exigido por la constitución: ser fiscal supremo titular o provisional; en actividad o cesante. Actualmente, su cargo es de fiscal adjunto supremo.

Según las fuentes, para que se pueda realizar su designación, primero, el fiscal de la Nación (i), Tomás Gálvez, tendría que volver a designar como fiscal supremo provisional a Chinchay Castillo, solo para los efectos de ir al JNE.

Luego, la Junta de Fiscales Supremos tendría que, en votación secreta, elegir a Chinchay para el cargo ante el JNE.

Se desconoce si ambas instancias optarán por Alcides Chinchay, indicaron las fuentes.

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