Hija del director del penal de Barbadillo es contratada en despacho de congresista de Juntos por el Perú

Yulissa Lucero, hija de Calixtro Lucero, director del penal de Barbadillo, donde se encuentran recluidos varios expresidentes, ha sido contratada en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas, de Juntos por el Perú. Lucero se desempeña como técnica parlamentaria y percibe un sueldo mensual de S/8.321. La información fue revelada por el programa dominical 'Cuarto Poder'.

Actualmente, el exmandatario Pedro Castillo, vinculado a Juntos por el Perú, se encuentra recluido en este centro penitenciario.

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Al ser consultada sobre si la contratación de Yulissa Lucero en su despacho obedecía a un intercambio de favores, la diputada Azucena Isla Rojas negó que fuera el caso. "Él (Pedro Castillo) no me ha dado el nombre para que la contrate. De ninguna manera", señaló al dominical. De acuerdo con la información recabada por el programa, Lucero no registra experiencia en trabajos similares.

El dominical también consultó a la técnica parlamentaria si existía alguna relación entre el cargo que ocupa su padre y su contratación en el despacho de la diputada. Sin embargo, Yulissa Lucero no respondió.

Otros casos similares

El caso de Yulissa Lucero no sería el único de estas características. Alejandro Hurtado, hijo del agente de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) asignado al penal de Barbadillo, también trabaja como técnico para la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados. Su sueldo también supera los S/8.000.

Hurtado fue consultado sobre si el puesto de su padre tenía alguna relación con su contratación en el grupo parlamentario. "En estos momentos, no (declararé). (Mi papá) no tiene nada que ver. No tengo nada que hablar", respondió a las preguntas del programa dominical.

Otro caso cuestionado por 'Cuarto Poder' es la contratación de Héctor Sandoval Moreno, exdirector del penal de Barbadillo, como asesor de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Este grupo de trabajo es presidido por la congresista Catherin Palomino, integrante de la bancada de Juntos por el Perú. Sandoval Moreno sostuvo que su contratación respondía a su formación profesional. "Yo no estoy trabajando en Barbadillo actualmente", señaló.