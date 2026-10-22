Es falso que Francis Allison obtuviera la mayor votación del Perú en su primera reelección como alcalde

Esta verificación fue elaborada por Rodrigo Zevallos en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

Durante una entrevista con la periodista Juliana Oxenford para el programa 'Arde Troya', Francis Allison, candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, habló sobre su trayectoria política: “Cuando fui alcalde la primera vez en el periodo del año 2003 [...] se me consideró un gran alcalde. Tanto así que en esa primera reelección fui alcalde electo con la más alta votación del Perú”.

Esta aseveración es falsa. Los resultados oficiales muestran que otros candidatos distritales lo superaron tanto en cantidad de votos como en porcentaje de votos válidos durante el proceso electoral de 2006, año en el que ocurrió la primera reelección de Allison.

Hallazgos de la verificación

En marzo del 2007, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó el Informe de Resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2006, que recoge los resultados oficiales del proceso electoral. Según el informe de la ONPE, Francis Allison fue reelegido alcalde de Magdalena del Mar en 2006 por la Alianza Electoral Unidad Nacional con 26.931 votos, equivalentes al 66,64% de los votos válidos.

Resultados de las Elecciones en el distrito de Magdalena (2006). Foto: ONPE

En la misma elección, Manuel Masías, candidato a la alcaldía distrital de Miraflores en 2006 por la misma alianza electoral que Allison, obtuvo 40.621 votos, equivalente al 50,57% de los votos válidos. Masías recibió 13.690 votos más que Allison, lo que descarta que este último alcanzara la mayor cantidad de votos del país.

Resultados de las Elecciones en el distrito de Miraflores (2006). Foto: ONPE

Allison también fue superado en porcentaje de votos válidos. En San Antonio, provincia de Grau, Apurímac, Willienthon Sánchez, elegido alcalde por el Frente Popular Llapanchik, obtuvo 84 votos de 85 votos válidos, equivalentes al 98,82%. Este porcentaje supera el 66,64% de Allison en Magdalena del Mar.

Resultados de las Elecciones en el distrito de San Antonio (2006). Foto: ONPE

De esta manera, los resultados oficiales de las Elecciones Municipales de 2006 demuestran que Francis Allison no fue el alcalde electo con la mayor cantidad de votos del Perú ni el que obtuvo el mayor porcentaje de votos válidos, por lo que su afirmación es falsa.

Conclusión

En síntesis, Francis Allison afirmó que en su primera reelección fue "[...] el alcalde electo con la más alta votación del Perú". Sin embargo, esa afirmación es falsa: el Informe de Resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2006 muestra que Francis Allison obtuvo 26.931 votos, equivalentes al 66,64% de votos válidos. En la misma elección, Manuel Masías, alcalde elegido en Miraflores, lo superó en cantidad de votos por 13.690 votos; y Willienthon Sánchez, alcalde elegido en San Antonio, provincia de Grau, Apurímac, lo superó en porcentaje de votos válidos con un 98,82%.

