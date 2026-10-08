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Espectáculos

Carla Robbiano como nunca pensaste verla: la faceta totalmente desconocida de la esposa de Francis Allison en la televisión peruana

Antes de incursionar en la política y convertirse en virtual alcaldesa de Magdalena, Carla Robbiano integró el recordado Grupo Candela junto a Tatiana Astengo, Laly Goyzueta y Brenda Meléndez.

Carla Robbiano tuvo un paso fugaz por la televisión peruana con una apuesta musical diferente. Foto: Composición LR/Captura/'X'
Carla Robbiano tuvo un paso fugaz por la televisión peruana con una apuesta musical diferente. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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Carla Robbiano, esposa de Francis Allison y nueva alcaldesa de Magdalena del Mar, tiene un pasado alejado de la actividad política que volvió a despertar interés tras conocerse los resultados de las elecciones municipales de 2026. Antes de asumir protagonismo en la gestión distrital, tuvo un breve paso por la música como integrante de un grupo femenino que apareció en distintos espacios de la pantalla chica.

La agrupación se llamaba Candela y surgió en 1993 con cuatro integrantes: Carla Robbiano, Tatiana Astengo, Laly Goyzueta y Brenda Meléndez. El cuarteto promocionó un disco homónimo y buscó posicionarse en la escena musical nacional con presentaciones que las llevaron incluso a programas televisivos.

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El pasado desconocido de Carla Robbiano: se lució como parte de Candela en la televisión peruana

El nombre de Carla Robbiano quedó registrado entre las integrantes de Candela, agrupación femenina que apareció en la televisión peruana durante el verano de 1993. Por entonces, la hoy virtual alcaldesa era una joven que compartía escenario con Tatiana Astengo, Laly Goyzueta y Brenda Meléndez, quienes posteriormente desarrollarían distintas actividades en el ámbito artístico y público.

Uno de los espacios en los que el grupo mostró su propuesta fue 'Trampolín a la fama', programa de televisión recordado por dar exposición a nuevos talentos. Las cuatro integrantes participaron juntas en la pantalla chica mientras promocionaban el disco Candela, una producción que buscó abrirse paso en la escena musical de aquella época.

Con el paso del tiempo, las trayectorias de las cuatro jóvenes tomaron rumbos diferentes. Astengo y Goyzueta consolidaron carreras vinculadas a la actuación y la televisión, mientras que Robbiano dejó atrás aquella etapa artística y orientó su vida pública hacia otros ámbitos.

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De los reflectores a la alcaldía de Magdalena: Carla Robbiano seguirá los pasos de su esposo en Magdalena

Años después de aquella incursión en los escenarios, Carla Robbiano pasó a ocupar un lugar en la política distrital. En las elecciones municipales de 2026, la candidata de Avanza País obtuvo 65,4% en la encuesta a boca de urna de Datum para la elección de Magdalena del Mar, resultado que la colocó como virtual alcaldesa mientras avanzaba el conteo oficial.

Tras conocer las primeras cifras, la exintegrante de Candela afirmó que asumía una "doble responsabilidad" y sostuvo que buscará dar continuidad al trabajo desarrollado durante años por su esposo, Francis Allison, quien anteriormente estuvo al frente de la municipalidad. No obstante, dejó claro que su gestión tendrá su propio liderazgo y que será ella quien tome las decisiones en la comuna.

"Mi esposo no va a trabajar conmigo porque yo voy a liderar la municipalidad", declaró Carla Robbiano al ser consultada sobre el papel que tendría Allison en su eventual administración. La futura autoridad explicó que su esposo conoce los problemas del distrito y podría aconsejarla, pero descartó que forme parte de su equipo municipal.

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