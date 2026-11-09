Ministro del Ambiente sobre Chlimper: “Me alegraría que exista algún vínculo de él con el Gobierno”

Chlimper fue designado el 15 de septiembre como integrante de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, junto con Jaime Yoshiyama y Arsenio Oré.

Chlimper fue designado el 15 de septiembre como integrante de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, junto con Jaime Yoshiyama y Arsenio Oré. Difusión

El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, se pronunció sobre la presencia de José Chlimper en el entorno de la presidenta Keiko Fujimori y le expresó su respaldo. Esto luego de que se conociera el papel que tendría el exministro de Agricultura en el actual Gobierno y su cercanía con la mandataria, pese a no ocupar un cargo ejecutivo.

Al señor Chlimper lo conozco desde el año 2015. Yo participé en la campaña electoral del 16, acompañando a la actual presidenta de la República (…) Tengo el mejor de los conceptos, no lo he visto últimamente, pero creo que sí existe algún vínculo con el Gobierno, me alegraría, declaró Huaroc a La República.

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Chlimper fue designado el 15 de septiembre como integrante de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, junto con Jaime Yoshiyama y Arsenio Oré. Este grupo fue creado como un órgano de asesoría a disposición de la Presidencia para emitir opiniones sobre los asuntos que le sean consultados. Sus integrantes tienen un cargo de confianza y ad honorem, sin vínculo laboral.

Sin embargo, su participación en el gobierno puso en la mesa cuál es la influencia de los antiguos dirigentes fujimoristas en las decisiones del Ejecutivo. Según fuentes de 'Hildebrandt en sus trece' que atribuyen a Chlimper la confianza de Keiko Fujimori y su intervención en asuntos políticos del Gobierno, incluso en la búsqueda de un eventual reemplazo para Luis Galarreta en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

¿Quién es José Chlimper?

El exministro de Agricultura también fue secretario general de Fuerza Popular y candidato a la segunda vicepresidencia en la plancha presidencial de Keiko Fujimori en 2016. Su trayectoria dentro del fujimorismo incluye la promoción de la Ley 27360, conocida como Ley Chlimper, que estableció beneficios tributarios para las empresas agroexportadoras durante el Gobierno de Alberto Fujimori.

La norma estuvo vigente entre 2000 y 2020 y recibió cuestionamientos por las condiciones laborales que establecía y la concentración de sus beneficios tributarios en grandes empresas.

A su trayectoria política y empresarial se suman sus aportes económicos a Fuerza Popular. Según los registros de la ONPE, Chlimper entregó S/459.727,50 al partido entre 2017 y 2026, de los cuales S/174.925 corresponden al actual proceso electoral.

Asimismo, fue investigado en el caso Cócteles por presuntos aportes irregulares vinculados con las campañas de Fuerza Popular. La hipótesis fiscal lo relacionó con operaciones de US$210.000 y US$266.000. En noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional anuló parcialmente la acusación fiscal en su contra por vulneraciones al derecho de defensa y ordenó formular una nueva acusación conforme a los criterios establecidos en su sentencia. Esta decisión no constituyó una declaración de inocencia.