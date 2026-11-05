Renovación Popular: los principales errores sobre transporte del plan de gobierno para Lima El plan municipal de Renovación Popular, partido con altas probabilidades de gobernar Lima los próximos cuatro años, confunde accidentes de tránsito con personas afectadas, se equivoca en pasajeros por hora, entre otros datos erróneos. Algunas afirmaciones, asimismo, no precisan su año, definición o ámbito.

El plan de gobierno de Renovación Popular para Lima 2027-2030 contiene problemas en su diagnóstico del transporte. PerúCheck revisó las afirmaciones sobre viajes en transporte público, capacidad de pasajeros, número de líneas, accidentes de tránsito y condiciones para poner en funcionamiento el tren Lima–Chosica.

Para el contraste se consideraron fuentes publicadas hasta el 19 de junio de 2026, fecha de publicación del plan de Gobierno. Se consultaron documentos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La evaluación distingue lo que cuenta cada registro: viajes, rutas, capacidad horaria, accidentes o personas.

Infografía PerúCheck (1).

Infografía PerúCheck (2).

Infografía PerúCheck (3).

Infografía PerúCheck (4).

Son 43.786 accidentes registrados en 2024, no personas accidentadas, como señala Renovación Popular

En la página 46 de su plan , Renovación Popular sostiene que durante el año 2024 fueron afectadas 43.786 personas por accidentes de tránsito en Lima . Atribuye el dato al Boletín Estadístico Anual de Siniestralidad Vial 2024 del MTC .

Sin embargo, el Anexo 01 del informe del INEI sobre criminalidad, seguridad ciudadana y violencia del cuarto trimestre de 2024 , publicado en setiembre de 2025 , clasifica esa misma cantidad como accidentes registrados. La fila del departamento de Lima consigna 43.786 de estos en 2024 .

La ATU también comunicó ese dato el 16 de noviembre de 2025 . Al citar al Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC, informó que la región Lima concentró 43.786 siniestros . Tampoco los presentó como un recuento de personas afectadas.

Para Lima Metropolitana, el visor del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC registra 40.432 siniestros en 2024, con 20.477 personas lesionadas y 333 fallecidas: 20.810 víctimas en total. Estas cifras corresponden a un ámbito distinto del registro departamental de 43.786 siniestros citado antes. No deben confundirse siniestros con personas afectadas ni trasladarse cifras entre ámbitos geográficos.

Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con datos de la Policía Nacional del Perú.

Un accidente puede involucrar a varias personas y dejar distintas cantidades de lesionados o fallecidos. Por eso, la cifra de Renovación es falsa.

Renovación Popular se equivoca en cifra sobre pasajeros por hora

En la página 43 del plan , el plan de gobierno del partido afirma que los buses, microbuses y medios de para transporte —taxis, mototaxis y colectivos— sólo permiten llevar entre 3.000 y 4.000 pasajeros por hora . Añade que eso no representa ni el 5% de la demanda . El párrafo no identifica una vía, corredor o sentido de circulación para esa comparación.

Sin embargo, el propio Plan Regulador de Rutas de la ATU , publicado en diciembre de 2024, registra para Lima y Callao cientos de miles de viajes en transporte público para una hora punta como las siete de la mañana. Para este horario, su cuadro consigna 466,326 viajes en ómnibus, 491.522 en microbús o coaster y 338.536 en combi .

¿De dónde surge la confusión de Renovación Popular? El Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima ( PLANMET) aprobado mediante la Ordenanza 2499-2022 delimita un indicador semejante. En su página 65, atribuye a los corredores complementarios del Metropolitano una capacidad de 3.000 a 5.000 pasajeros por hora y sentido . Es una referencia a esos servicios, no una suma de la capacidad de todos los buses, microbuses, taxis y colectivos de la ciudad.

Pasajeros por hora y viajes en hora punta.

No hay registros de que en Lima operen 600 rutas de transporte, como señala el plan de gobierno municipal de Renovación Popular

La página 44 del documento actual señala que en Lima operan unas 600 líneas de transporte . La agrupación utilizó la misma cifra en la página impresa 49 de su plan para las elecciones de 2022 .

Antes de junio de 2026, el corte de esta revisión, la ATU había comunicado inventarios menores para el transporte convencional autorizado de Lima y Callao. Lo había hecho en 2024, 2025 y 2026.

Rutas de transporte público reportadas por la ATU en Lima y Callao (2024–2026). Fuente: Comunicaciones de la ATU

Cabe resaltar que el documento no precisa si se refiere a las rutas autorizadas. Sin embargo, la cifra de 600 no coincide con los inventarios del universo autorizado.

No hay registro de que el transporte público represente el 52% de los viajes totales hechos en Lima, como afirma Renovación Popular

En la página 42 de su plan , Renovación Popular afirma que el transporte público representa el 52% de los viajes totales (es decir, cuando un pasajero va de un punto hacia otro). El mismo porcentaje aparece en la página impresa 47 de su documento electoral de 2022 . El texto actual no precisa el lugar de dónde extrajo la información.

Los datos que PerúCheck halló, por el contrario, desmienten lo señalado por el partido. La ATU informó el 7 de mayo de 2024 que el transporte público atendía el 42,8% de los viajes diarios de Lima y Callao . El Volumen I definitivo del Plan de Movilidad Urbana, difundido en diciembre de 2025 , mantiene un reparto de 37,6% para transporte público convencional y 5,2% para transporte masivo . Estas cifras son por lo menos nueve puntos porcentuales menores que lo afirmado por el partido. Cabe resaltar que el ámbito de esos resultados es Lima y Callao.

PerúCheck también procesó el visor público de la encuesta de movilidad de la ATU . Al sumar ómnibus, microbús, combi, corredores, Metropolitano, alimentadores y tren, obtuvo una participación de 42,44% para viajes que comienzan y terminan en Lima y 43,02% para los que tienen su origen en Lima .

¿De dónde podría provenir el error? Si se agrupan ómnibus, microbús, combi, taxi, taxi por aplicativo, mototaxi y colectivo, se alcanza el 51,91% de los viajes con origen en Lima . Ese valor redondea al porcentaje del plan, pero omite Metro, Metropolitano, corredores y alimentadores.

Movilidad en Lima.

Es impreciso que el tren Lima-Chosica requiera “adecuaciones en infraestructura menores”

En la propuesta 42 de la página 78 de su plan , Renovación Popular sostiene que el material ferroviario conseguido por la Municipalidad de Lima solo requiere «adecuaciones en infraestructura menores» para funcionar .

Sin embargo, el comunicado del MTC del 31 de marzo de 2026 describe varios componentes para operar un servicio de pasajeros: estaciones, paraderos, recaudo, señalización automática, barreras o dispositivos de seguridad en cruces y segregación del derecho de vía. También identifica la necesidad de modificar el contrato de concesión para acondicionar la infraestructura.

El MTC también había advertido en setiembre de 2025 que la vía no estaba segregada, carecía de estaciones y paraderos adecuados, señalización automática y cruces a nivel seguros; además, señaló ocupaciones del derecho de vía y la existencia de una sola vía operativa. La mesa técnica del proyecto identificó la necesidad de un expediente técnico, pasos a nivel automatizados e inversiones para garantizar la seguridad del servicio.

El plan partidario no explica qué obras, presupuesto o conformidades sustentan calificar como menores esas adecuaciones. La documentación revisada permite establecer que la puesta en servicio exigía componentes de seguridad e infraestructura; no basta con acreditar mantenimiento o movimiento de trenes.

Nota elaborada por Piero Solis, de PerúCheck.