Discrepancias en Ahora Nación: Indira Huilca renuncia a la vocería alterna tras reunirse con López Chau

La diputada Indira Huilca renunció el jueves 28 de octubre a la vocería de la bancada de Ahora Nación tras reunirse con el líder del partido, Alfonso López Chau, según fuentes de La República.

Esta dimisión se suma a la del vocero titular, César Holguín, lo que evidencia tensiones internas por la línea política de la bancada y responde, en palabras del propio exvocero, a "diferencias incompatibles con el cargo".

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Tras este panorama de dimisiones y discrepancias, se perfila que el diputado Ángel Meneses, hombre de confianza de López Chau, asuma la vocería titular en los próximos días con el fin de restablecer la coordinación interna del grupo.

Según fuentes internas, la salida de Huilca responde a la inconformidad de un sector de diputados militantes que cuestionaban el liderazgo de la vocería. Varios integrantes del bloque pidieron su renuncia, ya que consideraban que sus decisiones, al igual que las de Holguín, se tomaban sin consensuar con la bancada y al margen de la posición adoptada por la mayoría del grupo.

Las diferencias se profundizaron durante el debate y posterior votación sobre la delegación de facultades solicitadas por el Ejecutivo. Pese a que la mayoría de los diputados de Ahora Nación había acordado internamente votar a favor de la medida, los portavoces del grupo optaron por marcar una postura distinta sin haberla comunicado previamente al grupo, lo que agudizó la distancia entre la vocería y el bloque parlamentario.

A este escenario se suman los cuestionamientos por el manejo político y la toma de decisiones dentro de la organización. Fuentes de La República también señalan que las decisiones quedan concentradas en un entorno cerrado de asesores de confianza que ocupan despachos y comisiones principales.

Asimismo, se indica que López Chau mantiene reuniones de manera constante con figuras de Fuerza Popular como Patricia Juárez y Miguel Torres para abordar diversas negociaciones parlamentarias.