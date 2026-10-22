Titicaca en emergencia: incendio destruye 200 hectáreas de totorales cerca de los Uros en Puno

Un incendio forestal en Puno arrasó 200 hectáreas de totorales cerca de las islas flotantes de los Uros, siendo controlado en la noche del 21 de octubre. Las autoridades no reportan heridos ni daños en viviendas. | composición LR

Un incendio forestal en Puno arrasó 200 hectáreas de totorales cerca de las islas flotantes de los Uros, siendo controlado en la noche del 21 de octubre. Las autoridades no reportan heridos ni daños en viviendas. | composición LR

Un incendio forestal arrasó con unas 200 hectáreas de totorales en los sectores de Uros Chulluni y Chimú, en el distrito y provincia de Puno, cerca de las islas flotantes de los Uros. El siniestro, que se inició el martes 20 de octubre, fue controlado durante la noche del miércoles 21, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El fuego movilizó a personal de la Municipalidad Provincial de Puno, la Marina de Guerra del Perú y efectivos de la Compañía de Bomberos N.° 42. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas ni viviendas afectadas. La evaluación de daños continúa en la zona.

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De acuerdo con Javier Pampamallco, jefe del Indeci en Puno, el incendio había sido controlado durante la mañana del miércoles; sin embargo, horas después volvió a registrarse fuego en el área. En declaraciones a radio Pachamama, el funcionario señaló que "alguien o manos extrañas ha vuelto a encender el fuego" y que los fuertes vientos favorecieron la propagación de las llamas hacia los totorales y zonas próximas a las viviendas e infraestructura de las islas de los Uros.

La emergencia se produce además después de otros incendios registrados el 12 de octubre en Capano, Yapura, Llachón y Uros Titino. La congresista Ruth Luque señaló que, según reportes de organizaciones locales, estos siniestros habrían afectado alrededor de 700 hectáreas, además de dejar 36 familias damnificadas y unas 50 cabañas destruidas.

Totorales, un recurso esencial para los Uros

La pérdida de los totorales representa un impacto que va más allá del daño ambiental. La totora constituye un recurso fundamental para la vida y la cultura del pueblo Uro, debido a su uso en la construcción y mantenimiento de las islas flotantes, viviendas, embarcaciones y otros elementos de su vida cotidiana.

El pueblo Uro mantiene desde hace siglos su asentamiento en el lago Titicaca. Actualmente, las comunidades se distribuyen en más de 90 islas flotantes y reúnen a más de mil habitantes.

Por ello, los incendios también amenazan un ecosistema del que depende parte de la actividad económica y cultural de estas comunidades. La afectación de los totorales implica, además, un impacto sobre la fauna que utiliza estos espacios como refugio y hábitat.

Lago Titicaca afronta una intensa sequía

El incendio ocurre en un contexto especialmente crítico para el lago Titicaca. El altiplano atraviesa un periodo de déficit de lluvias y temperaturas elevadas, condiciones que han favorecido una reducción del nivel del lago y una mayor vulnerabilidad de la vegetación frente a los incendios.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha advertido que el nivel del Titicaca registra una tendencia descendente y que las precipitaciones podrían mantenerse por debajo de sus valores normales durante los próximos meses.

Esta situación se encuentra vinculada al escenario de déficit hídrico previsto para el periodo de lluvias 2026-2027. Ante este panorama, el Gobierno declaró el estado de emergencia en diversos distritos del país mediante el Decreto Supremo N.° 140-2026-PCM, por peligro inminente ante déficit hídrico.

La medida contempla la ejecución de acciones inmediatas de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación frente a los efectos de la falta de agua.

Extinguen llamas

Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN-Indeci), el incendio fue finalmente extinguido alrededor de las 8.50 p. m. del miércoles 21 de octubre. El organismo precisó que las lluvias registradas en la zona cerca de las 7.30 p. m. contribuyeron a mitigar el fuego y facilitaron su posterior extinción. La emergencia había vuelto a activarse durante la tarde, luego de que un primer foco fuera controlado tras las lluvias del martes.

En paralelo, personal de la Marina de Guerra, la Municipalidad Provincial de Puno y la Compañía de Bomberos N.° 42 participó en las labores para contener las llamas y evitar que alcanzaran las viviendas de las islas. La Marina empleó la patrullera lacustre Ramis, equipada con medios contraincendios, para combatir los últimos focos. Indeci informó que, de manera preliminar, unas 200 hectáreas de cobertura natural, principalmente totorales secos y pasto natural, resultaron destruidas y que la evaluación de daños continúa. Hasta el último reporte no se registraban daños a la vida o salud de las personas.

Incendios forestales dejan 12 fallecidos

La emergencia en Puno se suma a la temporada de incendios forestales que afecta a distintas regiones del país. Hasta el momento, 12 personas han fallecido como consecuencia de estos siniestros, mientras que más de 800 han resultado afectadas por quemaduras, problemas respiratorios o la pérdida de sus viviendas, de acuerdo con los reportes oficiales citados por las autoridades.

En el caso del Titicaca, la combinación de sequía, vegetación seca y fuertes vientos incrementa el riesgo de que nuevos focos de fuego se propaguen rápidamente, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia en las zonas afectadas.