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Política

En Puno celebran el cumpleaños 57 de Pedro Castillo a orillas del Titicaca

Dirigentes de colectivos civiles celebraron el cumpleaños 57 del expresidente Pedro Castillo junto al lago, con música y torta en un acto simbólico en Puno, destacando su resistencia.

En Puno celebran el cumpleaños 57 de Pedro Castillo a orillas del Titicaca
En Puno celebran el cumpleaños 57 de Pedro Castillo a orillas del TiticacaCrédito: Liubomir Fernández/URPI-LR
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Dirigentes de colectivos civiles y miembros del Consejo de Autoridades Originarias celebraron a orillas del lago el cumpleaños 57 del expresidente Pedro Castillo. El onomástico se festejó con torta y músicos que animaron el momento con huaynos puneños.

"Recordamos el cumpleaños de aquel hombre que no se rindió frente a los poderes de facto de este país. Para nosotros no está preso, está secuestrado por enfrentarse a las mafias que controlan el país. Él representa el abuso de poder en el Perú de parte de quienes nunca quisieron cambios", aseguró Maximiliano Avendaño, dirigente de pueblos originarios.

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José Quispe, dirigente, pidió al exmandatario resistir al gobierno de Keiko Fujimori porque no le darán el indulto y, muy por el contrario, tratarán de mantenerlo aún en la cárcel, pues sigue siendo alguien con el arrastre necesario para cambiar el país.

"No lo vamos a dejar solo. No lo vamos a dejar abandonado. Ya va a llegar el momento de su salida. Necesitamos que el Perú tenga un líder que cambie las cosas y tenemos esperanzas en él. Por eso, desde Puno le decimos feliz cumpleaños", precisó.

La torta que se mostró para la ocasión tenía la inscripción: Feliz cumpleaños, Pedro Castillo. Luego de cantar el Happy Birthday, fue repartida entre todos los presentes con un vaso de chocolate.

Desde el 7 de diciembre de 2022, fecha en que Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso, Puno fue una de las regiones que lo respaldó y durante cuatro meses exigió nuevas elecciones.

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