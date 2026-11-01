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Sociedad

¿Tienes rosácea o dermatitis? EsSalud advierte cómo las altas temperaturas de El Niño podrían afectar tu piel

El Dr. Carlos Salas Rivera advierte que el calor puede agravar enfermedades dermatológicas como rosácea y dermatitis seborreica. La radiación UV es especialmente peligrosa para quienes padecen lupus.

Los especialistas enfatizan que enfermedades dermatológicas como la rosácea y la dermatitis seborreica pueden empeorar con las altas temperaturas y la exposición a la radiación UV.
Los especialistas enfatizan que enfermedades dermatológicas como la rosácea y la dermatitis seborreica pueden empeorar con las altas temperaturas y la exposición a la radiación UV.Foto: composición LR
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El aumento de la temperatura corporal, la confusión y los desmayos son algunas de las señales que pueden alertar sobre un golpe de calor, una emergencia médica que requiere atención inmediata. Frente a las altas temperaturas que podrían presentarse por el Fenómeno El Niño, el Seguro Social de Salud (EsSalud) pidió reforzar los cuidados para evitar complicaciones relacionadas con la exposición solar.

La advertencia también alcanza a quienes padecen enfermedades dermatológicas, debido a que el calor y la radiación ultravioleta (UV) pueden agravar determinadas afecciones. El Dr. Carlos Salas Rivera, dermatólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, explicó que la rosácea y la dermatitis seborreica pueden presentar brotes o un empeoramiento de sus síntomas durante los periodos de mayor temperatura.

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Rosácea, dermatitis y lupus: ¿qué enfermedades de la piel pueden agravarse con el calor?

Las personas que tienen enfermedades dermatológicas crónicas deben prestar especial atención a las condiciones ambientales durante los episodios de calor intenso. Según explicó el especialista de EsSalud, la sensación de bochorno puede favorecer la aparición o intensificación de manifestaciones cutáneas.

La rosácea es una de las afecciones que puede empeorar con estas condiciones. Se caracteriza por provocar enrojecimiento, sensación de ardor y lesiones en el rostro. Otra enfermedad que requiere cuidados es la dermatitis seborreica, que genera inflamación y descamación, principalmente en el cuero cabelludo y la cara.

El dermatólogo también advirtió sobre los riesgos para quienes padecen enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso. En estos casos, la exposición a la radiación ultravioleta puede desencadenar o intensificar las manifestaciones de la enfermedad en la piel, por lo que resulta necesario extremar las medidas de protección.

A estos riesgos se suma el daño acumulativo que puede ocasionar la exposición solar excesiva. El especialista indicó que puede producir quemaduras, acelerar el envejecimiento cutáneo y elevar las probabilidades de desarrollar cáncer de piel a largo plazo.

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¿Cómo proteger la piel de la radiación UV durante los días de altas temperaturas?

Para reducir los efectos del calor y la exposición solar, EsSalud recomienda incorporar medidas preventivas en las actividades cotidianas. Una de ellas es mantener una hidratación adecuada mediante el consumo de agua durante el día, especialmente cuando se realizan actividades al aire libre.

También se aconseja permanecer en lugares frescos, ventilados y con sombra, además de limitar las actividades en exteriores durante las horas de mayor radiación solar. Estas precauciones ayudan a evitar el sobrecalentamiento del organismo y reducen el tiempo de exposición directa al sol.

El uso de protector solar es otra medida fundamental. El Dr. Carlos Salas Rivera recomendó utilizar productos de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior, y realizar las aplicaciones posteriores de acuerdo con las indicaciones del producto.

La protección también debe complementarse con prendas ligeras, sombreros de ala ancha y lentes que cuenten con protección ultravioleta. Estas medidas deben adoptarse sin esperar a que aparezcan quemaduras, lesiones u otras molestias.

Por último, EsSalud recordó que una temperatura corporal muy elevada, la confusión, las alteraciones de la conciencia o los desmayos pueden indicar un golpe de calor. Ante cualquiera de estas señales, se debe solicitar atención médica de emergencia.

La institución también recomendó acudir a una evaluación médica si aparecen lesiones persistentes, cambios sospechosos en la piel o un empeoramiento de enfermedades dermatológicas.

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