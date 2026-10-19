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Sociedad

Campaña de prevención de cáncer de mama 2026: Minsa ofrece despistajes gratuitos en Real Plaza Salaverry y Puruchuco, ¿desde cuándo?

El Ministerio de Salud ofrecerá despistajes gratuitos de cáncer de mama en Lima, el 19 de octubre, en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad.

Los exámenes clínicos de mamas se realizarán en horarios específicos, y quienes no estén en el rango de edad podrán recibir información sobre prevención de esta enfermedad.
Los exámenes clínicos de mamas se realizarán en horarios específicos, y quienes no estén en el rango de edad podrán recibir información sobre prevención de esta enfermedad.Foto: Andina/Composición LR
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El Ministerio de Salud (Minsa) ofrecerá despistajes gratuitos de cáncer de mama en los centros comerciales Real Plaza Salaverry y Real Plaza Puruchuco, en Lima, como parte de las actividades por el Día Mundial de la Lucha contra el cáncer de mama, que se conmemora cada 19 de octubre. La campaña busca facilitar el acceso a evaluaciones preventivas y brindar orientación a las mujeres.

Las atenciones se realizarán en fechas y horarios específicos durante octubre de 2026. En ambos establecimientos, especialistas del Minsa estarán a cargo de los exámenes clínicos de mamas, dirigidos principalmente a mujeres de entre 40 y 69 años. Además, las personas que no se encuentren dentro de ese rango de edad podrán recibir información y orientación sobre la prevención de esta enfermedad.

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¿Dónde y en qué horario se realizarán los despistajes gratuitos de cáncer de mama en Lima?

En Real Plaza Salaverry, la campaña se desarrollará del 19 al 21 de octubre. El módulo de atención estará ubicado en el sótano 3 del centro comercial y funcionará de 10 a. m. a 5 p. m. Durante esos días, las asistentes podrán acercarse al espacio habilitado para recibir información y acceder a los servicios preventivos contemplados en la jornada.

Por su parte, Real Plaza Puruchuco recibirá a las participantes del 19 al 24 de octubre. El punto de atención estará instalado en el primer nivel, frente al gimnasio Smart Fit, y atenderá desde el mediodía hasta las 5 p. m. Estas actividades forman parte de la iniciativa impulsada por el Minsa para acercar los servicios de prevención a la población mediante espacios de atención temporal en Lima.

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¿Quiénes pueden acceder al examen clínico de mamas que ofrece el Minsa?

Las mujeres de 40 a 69 años podrán acceder a un examen clínico de mamas realizado por personal especializado del Ministerio de Salud. La evaluación comprende una revisión visual y la palpación de las mamas, procedimientos que permiten identificar signos que requieran una valoración adicional. La atención se brindará en un espacio privado para resguardar la intimidad de las pacientes durante el examen.

Cuando los especialistas consideren necesario realizar evaluaciones adicionales, las mujeres recibirán orientación y serán derivadas para continuar con la atención correspondiente. Quienes no pertenezcan al grupo de edad priorizado también podrán acercarse a los módulos para solicitar información preventiva y conocer las alternativas de atención disponibles.

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