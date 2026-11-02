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Política

Productores de palma: el MEM tarda mucho en regular consumo del biodiésel

Lentitud. Se dio un plazo de 90 días para la aprobación del reglamento, pero han transcurrido 18 meses y todavía el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no emite la norma.

Impacto. La reglamentación de la producción y consumo del biodiésel beneficiará los cultivos de palma aceitera de Ucayali, San Martín, Loreto y Huánuco. Foto: difusión
Impacto. La reglamentación de la producción y consumo del biodiésel beneficiará los cultivos de palma aceitera de Ucayali, San Martín, Loreto y Huánuco. Foto: difusión
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El dos de abril de 2025 se publicó la Ley N° 32276 que promueve la producción y el consumo de biocombustibles. En el Perú, donde el 70% del biodiesel B100 y del etanol que se consume es importado, la aplicación de la norma es clave para revertir la dependencia. Sin embargo, todavía no se cumple.

En efecto, conforme a la mencionada ley, se estableció un plazo de 90 días para la adecuación de los reglamentos aprobados mediante los decretos supremos N° 013-2005-EM y N° 021-2007-EM, y así cumplir con los objetivos. Dieciocho meses después, el Ministerio de Energía y Minas, y, particularmente, la Dirección General de Hidrocarburos, tardan en cumplir con lo dispuesto.

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En agosto de este año, en una carta dirigida al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, Perú Palmas, uno de los gremios más representativos de los agricultores de palma aceitera, advirtió sobre los efectos de la tardanza en la adecuación de los reglamentos que permitirán el incremento de la producción de biodiesel en el país.

"La ausencia de los reglamentos actualizados mantiene incertidumbre respecto de las condiciones bajo las cuales se desarrollará el mercado nacional de biocombustibles y posterga decisiones de inversión tanto agrícolas como industriales", señaló la organización al ministro Shinno.

Más de ocho mil familias de las regiones de Ucayali, San Martín, Loreto y Huánuco se dedican a la palma aceitera en el Perú y generan más de 70.000 empleos entre directos e indirectos.

"La demora en adoptar las decisiones regulatorias favorece la continuidad de las elevadas importaciones de biodiesel", se precisa en la misiva.

Crecimiento. Subió la producción nacional de biocombustible. Foto: difusión

Crecimiento. Subió la producción nacional de biocombustible. Foto: difusión

En 2021, se importaron 202 mil 247 toneladas de biodiésel, y en 2025, llegó a 237 mil 748 toneladas. El Perú consume aproximadamente 378 mil 959 toneladas métricas de biodiésel al año. Cuando empezó el negocio en 2008, el consumo nacional apenas llegaba a siete mil 478 TM.

El 24 de septiembre, la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas Pino, sostuvo una reunión con el gremio de los productores de palma para evaluar los avances de la reglamentación de la Ley N° 32276.

Los productores de palma no salieron muy convencidos del encuentro.

En una carta a la viceministra de Hidrocarburos, resaltan que la autoridad se ha concentrado solamente en los cambios referidos a la definición, políticas generales y el uso de biocombustibles, "excluyendo de dicha reglamentación el incremento de las mezclas para ser tratado posteriormente de manera independiente".

Empero, la Ley 32276 ordena al Poder Ejecutivo actualizar los decretos supremos N° 013-2005-EM y N° 021-2007-EM. La norma no indica, como señaló en la reunión la viceministra Cárdenas, que el Ministerio de Desarrollo Agrario se encarga de la actualización del reglamento de promoción de los biocombustibles y que el Ministerio de Energía y Minas es el responsable de la actualización del reglamento de comercialización.

Lo que se plantea es incrementar la mezcla de biodiésel con diésel, pasando del 5% al 7,5%.

Desde 2013 hasta la actualidad, el mercado nacional de biodiésel es afectado por el ingreso de biodiésel mezclado con diésel (DB5) desde los Estados Unidos. De esta forma se evaden los derechos antidumping y compensatorios impuestos, señalaron en la comunicación escrita.

“El tema de la reglamentación respecto al incremento de las mezclas de biodiésel con diésel (pasando del 5 % actual al 7.5% propuesto) será tratado posteriormente de manera independiente”. Viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas Pino. Foto: difusión

“El tema de la reglamentación respecto al incremento de las mezclas de biodiésel con diésel (pasando del 5 % actual al 7.5% propuesto) será tratado posteriormente de manera independiente”. Viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas Pino. Foto: difusión

En noviembre estará listo el reglamento

  • La República consultó al MEM, entidad que respondió indicando que el reglamento se encuentra en revisión de la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV), en etapa de revisión multisectorial, previa a la publicación de la norma.
  • También mencionó que en el reglamento se regulan estrictamente los cambios incorporados mediante la Ley N° 32276. El reglamento se publicará en noviembre, indicó el MEM.

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