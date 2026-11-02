Influencer ‘Cinesmero’ anuncia el nacimiento de su primera hija con conocida modelo: “Te amo, esposa mía” Hugo Lezama 'Cinesmero' se convirtió en padre por primera vez a los 36 años. Sin embargo, su esposa, la modelo Flor Carnal, lamentó que personas ajenas revelaran el nacimiento de su bebé antes que ellos.

Hugo Lezama, conocido en YouTube y redes sociales como 'Cinesmero', se convirtió en padre a los 36 años junto a su esposa, la modelo y periodista Romina Delgado Flor Carnal. El creador de contenido, popular por sus críticas y análisis de películas, inició una nueva etapa familiar que compartió en Instagram con sus seguidores a través de un mensaje dedicado a su pareja.

Sin embargo, fue Flor Carnal quien hizo público el nacimiento de su bebé, a quien llamaron Amarena. La joven explicó que ambos habían decidido mantener la noticia en reserva durante varios meses para proteger la intimidad de su pequeña, aunque lamentó que otras personas se adelantaran a revelar la llegada de la niña.

'Flor Carnal' y 'Cinesmero' anunciaron el nacimiento de su bebé. Foto: Instagram.

Cinesmero anuncia el nacimiento de su hija con emotivo mensaje

Tras hacerse pública la llegada de Amarena, Hugo Lezama compartió una dedicatoria en sus redes sociales, en la que expresó cuánto han cambiado sus prioridades desde que formó una familia. El influencer también le dedicó unas palabras de amor a Flor Carnal, con quien comparte esta nueva experiencia como padre.

"Cada día trato de ser un mejor hombre por y para ustedes. Por suerte, la vida me llevó a este camino lleno de magia, whimsyness y mucho cine. Te amo de aquí hasta Alfa Centauro, esposa mía", escribió el exintegrante de Moloko Podcast en la publicación de su esposa, quien también compartió un collage de fotografías en las que aparece junto a él y su bebé, además de mostrar cómo lucía durante los últimos meses de embarazo.

Esposa de Cinesmero revela por qué ocultó el nacimiento de su bebé

Por su parte, Flor Carnal explicó que ella y Hugo Lezama habían preferido mantener en secreto la llegada de Amarena durante sus primeros meses de vida. La modelo señaló que no se trataba de vergüenza ni de temor a mostrar a su hija, sino de su deseo de protegerla de comentarios y opiniones ajenas mientras todavía era muy pequeña.

"Durante estos meses su existencia fue lo más sagrado que tuvimos. Algo tan nuestro, tan íntimo, que quisimos guardarlo un poco más. No por vergüenza ni por miedo de amarla en voz alta. Sino porque el mundo a veces es cruel y ella todavía es demasiado pequeña para saberlo", expresó.

La periodista también confesó que le dolió perder la oportunidad de anunciar personalmente el nacimiento de su hija, pues esperaba compartir esa noticia cuando se sintiera preparada. Pese a ello, dedicó unas tiernas palabras a Amarena: "Y sin embargo, aquí estás. Ajena a todo. Tan pequeña. Tan viva. Tan absolutamente hermosa", compartió.