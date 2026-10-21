Mirtha Vásquez a la oposición: "O se ponen al frente del avance autoritario del Parlamento o aceptan sentarse en la silla del traidor"

Mirtha Vásquez a la oposición: "O se ponen al frente del avance autoritario del Parlamento o aceptan sentarse en la silla del traidor" Foto: Congreso

Durante el debate en el Pleno del Senado sobre el pedido de delegación de facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, la senadora Mirtha Vásquez se dirigió a los bloques opositores para sostener que la votación definirá si el Congreso permitirá el debilitamiento de la Cámara Baja o si se frena el avance autoritario del bloque mayoritario, tras la incorporación sin debate previo de siete puntos adicionales al dictamen aprobado por Diputados.

“O se ponen al frente del avance autoritario del Parlamento o aceptan sentarse en la silla del traidor", señaló. La parlamentaria indicó, además, que el voto implicaba decidir si se respaldaba un "golpe a la Cámara de Diputados" y si se consolidaba la concentración de poder en un grupo autoritario del Senado.

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