FEN: Congresistas fujimoristas se lavan las manos ante la falta de prevención y culpan a los gobierno locales

FEN: Congresistas fujimoristas se lavan las manos ante la falta de prevención y culpan a los gobierno locales Composición/LR

Tras el impacto de las últimas lluvias registradas en Piura por el Fenómeno El Niño (FEN), la bancada de Fuerza Popular atribuyó los daños causados por el agua a la inacción de las autoridades locales y a las gestiones anteriores.

Ante las afectaciones, los legisladores fujimoristas señalaron que el actual Gobierno lleva pocos meses en funciones y que la falta de prevención responde a administraciones pasadas.



Durante su intervención en el Pleno del Congreso, la parlamentaria Karla Schaefer habló en representación de su región para respaldar el trabajo del Ejecutivo y cuestionar la inacción de las autoridades subnacionales.

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“Hoy les hablo como piurana, la región más golpeada por el Fenómeno El Niño. Acaba de decir una excongresista que la señora Fujimori tiene exactamente ochenta y pico días en el Gobierno (...). Ayer hemos tenido lluvias, he tenido exactamente 38 llamadas de diferentes personas que lamentablemente los gobiernos del Estado en el gobierno regional y municipal no han hecho nada”.

Los cuestionamientos a la ARCC y al presupuesto invertido

Schaefer ya había manifestado esta misma postura anteriormente, donde cuestionó la gestión de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) aprobada en 2017 y las administraciones pasadas.

La congresista señaló que se asignaron 26 mil millones de soles para obras de prevención en los ríos y quebradas de Tumbes, Piura, Lambayeque y Trujillo, pero ese dinero no se refleja hoy en obras reales que protejan a la gente.

Asimismo, argumentó que la gestión de Keiko Fujimori tiene poco menos de tres meses, periodo en el cual los organismos como Indeci y Cenepred informaron periódicamente a los gobiernos locales.

Según la congresista, eran los municipios y la región los encargados de ejecutar los presupuestos de prevención a través de la Partida 068.

Eduardo Castillo señala el déficit de infraestructura

Por su parte, el congresista Eduardo Castillo se pronunció desde la ciudad de Piura, en las instalaciones del radar meteorológico, para atribuir los daños a las autoridades locales tras registrarse acumulaciones de agua por lluvias intensas.

"Nos encontramos hoy en las instalaciones del radar meteorológico recibiendo información sobre los siete milímetros de agua que hemos recibido desde las siete hasta las diez de la mañana, una situación que ha ocasionado graves daños en la ciudad debido a la falta de infraestructura, responsabilidad de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales de Piura y sobre todo de los gobiernos anteriores que no se han sabido preparar para soportar el mínimo impacto pluvial", indicó.

Keiko Fujimori: "Más que eso no podemos hacer"

El discurso de los legisladores coincide con las declaraciones dadas días atrás por la propia presidenta Keiko Fujimori al ser consultada sobre las acciones preventivas ante el FEN.

En esa oportunidad, la mandataria indicó que los trabajos de limpieza en el río Piura se ejecutaron. Sin embargo, señaló que "más no se puede hacer" y advirtió que el evento climático podría superar las previsiones del Ejecutivo.

Ante los reclamos por obras abandonadas en el centro de Piura, Fujimori, al igual que los miembros de su bancada, atribuyó la situación a la falta de coordinación de la gestión anterior con las autoridades regionales y municipales.

Adicionalmente, no precisó qué medidas adicionales adoptará el Estado frente a un escenario que el propio Ejecutivo reconoce que podría ser superior a lo planificado.