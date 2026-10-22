Congreso: diputados aprueban la derogación de la ley que creó el Colegio de Artistas

La Cámara de Diputados aprobó la derogación de la ley que creó el Colegio de Artistas. La iniciativa recibió 109 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones durante la sesión plenaria, con lo que el Parlamento respaldó dejar sin efecto la norma que dio origen a esta institución.

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