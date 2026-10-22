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Política

Congreso: diputados aprueban la derogación de la ley que creó el Colegio de Artistas

La iniciativa fue sometida a votación en el pleno de la Cámara de Diputados y plantea dejar sin efecto la norma que estableció esta institución.

Diputados derogaron ley del Colegio de Artistas aprobado por el Congreso anterior. Foto: composición LR
Diputados derogaron ley del Colegio de Artistas aprobado por el Congreso anterior. Foto: composición LR
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La Cámara de Diputados aprobó la derogación de la ley que creó el Colegio de Artistas. La iniciativa recibió 109 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones durante la sesión plenaria, con lo que el Parlamento respaldó dejar sin efecto la norma que dio origen a esta institución.

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