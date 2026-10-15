Martha Moyano señala que Senado puede aumentar materias a pedido de facultades y que "ser autoritario no es tan malo"

Martha Moyano, senadora de Fuerza Popular, se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas que se debate en la Comisión de Constitución del Senado. La representante del fujimorismo aseguró que ser autoritario “no es tan malo” y señaló que la Cámara Alta tiene la posibilidad de incorporar nuevas materias al predictamen en discusión.

Las declaraciones sobre el autoritarismo se produjeron luego de que la senadora Patricia Iturregui (Partido del Buen Gobierno) acusara a Fuerza Popular de transgredir el Reglamento del Senado al no debatir una cuestión de orden presentada por ella. Con esta, buscaba delimitar hasta qué punto la Cámara Alta podía modificar el predictamen aprobado por la Cámara de Diputados.

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"Hay que respetar las posiciones. Si la señora Iturregui dice que hay autoritarismo, ser autoritario no es tan malo. Si dice que somos autoritarios, podemos decir nosotros que están poniendo trabas. En algunos casos hay que tomar decisiones. Y si no las tomamos, no avanzamos", indicó la senadora fujimorista.

Sobre los límites del Senado, Moyano agregó en conversación con Epicentro lo siguiente: "Hay la posibilidad de agregar 10, 20 o 50 lineamientos. (…) Nosotros no somos espejo, somos la cámara que pueda revisar y reflexiona. Podemos incorporar. Nosotros no negamos, estamos aceptando los 20 puntos y agregamos 7. Así lo establece el reglamento y el reglamento es una ley".

Senadores critican actuación de Carlos Mesía en Comisión de Constitución

Luego de que se bloqueara el debate de la cuestión de orden planteada por la senadora Patricia Iturregui, cuyo objetivo era discutir los límites de la Cámara Alta, los representantes de las bancadas de Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno, Obras y Juntos por el Perú se retiraron de la sesión. La propia Iturregui cuestionó el manejo de la votación por parte de Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución y senador fujimorista.

"La mesa lo que ha hecho es no querer aceptar que habíamos ganado la votación. Un problema ha sido que hemos ganado una votación que no se ha reconocido", declaró Iturregui tras los incidentes registrados en la comisión.

Por su parte, Daniel Barragán, representante de Obras, negó que el retiro de los senadores de oposición constituyera un boicot. Asimismo, cuestionó el manejo de la comisión por parte de Mesía, aunque consideró que las deficiencias podían superarse. "No es un sabotaje. Lo que tenemos que entender es que este lugar que se llama Congreso de la República está para debatir lo que es mejor para el país. No para un grupo pequeño o una persona que quiera sacar adelante un texto sustitutorio. Acabamos de ver algunos defectos en el manejo de la comisión, pero se puede superar", sostuvo.