Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
EN VIVO

¿El Senado le da carta blanca a Keiko? ¡Polémica por más facultades! | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Ruth Luque denuncia que el fujimorismo desconoce votación en Comisión de Constitución: "No aceptan que han perdido"

Tras abandonar la sesión junto a legisladores de otros grupos parlamentarios, la senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, exigió validar el resultado inicial de la cuestión de orden y denunció que se busca forzar una rectificación para anular la decisión aprobada para definir los límites del Senado.

Ruth Luque denuncia que el fujimorismo desconoce votación en Comisión de Constitución: "No aceptan que han perdido"
Ruth Luque denuncia que el fujimorismo desconoce votación en Comisión de Constitución: "No aceptan que han perdido"Foto: Andina
Por
google iconLa República en Google

La senadora Ruth Luque, de la bancada de Ahora Nación, denunció públicamente que el fujimorismo se niega a reconocer el resultado de una votación en la Comisión de Constitución del Senado, luego de que fuera aprobada una cuestión de orden planteada para debatir los límites de la Cámara Alta respecto a las modificaciones del pedido de facultades legislativas formulado por el Ejecutivo.

Tras el resultado desfavorable, Luque cuestionó que exijan una rectificación y anunció que no retornará al recinto ni formará parte de una nueva votación.

Video destacado

KEIKO FUJIMORI AL ESTILO BUKELE CON PROHIBICIONES EN COLEGIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"El fujimorismo está desconociendo esa votación y ahora, como han perdido, están aplicando el artículo noventa y uno, pidiendo una rectificación de la votación. Es una cosa terrible lo que están haciendo. Primero, no aceptan que han perdido. Segundo, nos están forzando una rectificación (…)”.

Al ser consultada sobre si retornaría al debate, la parlamentaria aseguró que permanecería fuera del recinto. "(…) quieren volver a votar, por eso yo no voy a votar, no voy a ser parte. Voy a esperar acá".

Respecto al objetivo de la moción para fijar los límites de la Cámara Alta y el desacuerdo sobre el cierre de la votación, la senadora explicó que ya había concluido a su favor.

“Nosotros queremos que se respete la votación de la cuestión de orden que fue aprobada. La cuestión de orden que nosotros hemos planteado es que se debata el tema de los límites del Senado y qué entendemos por desnaturalización o no. Eso hemos pedido y hemos ganado la votación”.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 15 de octubre de 2026

Por Carlin | 15 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ruth Luque denuncia que el fujimorismo desconoce votación en Comisión de Constitución: "No aceptan que han perdido"

Violento desalojo en Huancayo: Lanzan combustible encendido contra trabajadores municipales y dejan nueve heridos

Patricia Iturregui acusa al fujimorismo de vulnerar el reglamento del Congreso tras desconocer votación de cuestión de orden

Política

Patricia Iturregui acusa al fujimorismo de vulnerar el reglamento del Congreso tras desconocer votación de cuestión de orden

Daniel Barragán tras retirarse de la Comisión de Constitución: “El Perú está harto de autoritarismo”

Comisión de Constitución del Senado EN VIVO: congresistas debaten dictamen de delegación de facultades en medio de discrepancias

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ruth Luque denuncia que el fujimorismo desconoce votación en Comisión de Constitución: "No aceptan que han perdido"

Patricia Iturregui acusa al fujimorismo de vulnerar el reglamento del Congreso tras desconocer votación de cuestión de orden

Daniel Barragán tras retirarse de la Comisión de Constitución: “El Perú está harto de autoritarismo”