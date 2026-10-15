Ruth Luque denuncia que el fujimorismo desconoce votación en Comisión de Constitución: "No aceptan que han perdido"

Ruth Luque denuncia que el fujimorismo desconoce votación en Comisión de Constitución: "No aceptan que han perdido" Foto: Andina

La senadora Ruth Luque, de la bancada de Ahora Nación, denunció públicamente que el fujimorismo se niega a reconocer el resultado de una votación en la Comisión de Constitución del Senado, luego de que fuera aprobada una cuestión de orden planteada para debatir los límites de la Cámara Alta respecto a las modificaciones del pedido de facultades legislativas formulado por el Ejecutivo.

Tras el resultado desfavorable, Luque cuestionó que exijan una rectificación y anunció que no retornará al recinto ni formará parte de una nueva votación.

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"El fujimorismo está desconociendo esa votación y ahora, como han perdido, están aplicando el artículo noventa y uno, pidiendo una rectificación de la votación. Es una cosa terrible lo que están haciendo. Primero, no aceptan que han perdido. Segundo, nos están forzando una rectificación (…)”.

Al ser consultada sobre si retornaría al debate, la parlamentaria aseguró que permanecería fuera del recinto. "(…) quieren volver a votar, por eso yo no voy a votar, no voy a ser parte. Voy a esperar acá".

Respecto al objetivo de la moción para fijar los límites de la Cámara Alta y el desacuerdo sobre el cierre de la votación, la senadora explicó que ya había concluido a su favor.

“Nosotros queremos que se respete la votación de la cuestión de orden que fue aprobada. La cuestión de orden que nosotros hemos planteado es que se debata el tema de los límites del Senado y qué entendemos por desnaturalización o no. Eso hemos pedido y hemos ganado la votación”.