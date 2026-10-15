Daniel Barragán tras retirarse de la Comisión de Constitución: “El Perú está harto de autoritarismo”

El senador Daniel Barragán se pronunció tras retirarse de la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, en la que se debatía el dictamen sobre el pedido de facultades legislativas. El legislador abandonó la sesión luego de que el fujimorismo cuestionara el manejo de la votación de una cuestión de orden presentada por Patricia Iturregui, del Partido del Buen Gobierno. Barragán señaló que se debe priorizar el debate en estos espacios.

"Se requiere debate, si no hay debate no se puede avanzar. El Perú está harto de autoritarismo. Se pidió una cuestión de orden de tal manera para debatir y que se vean las posibilidades que hay. Acá tenemos que debatir, el Congreso es para debatir", indicó.

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Al igual que Barragán y los senadores de Obras, otros representantes del Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Juntos por el Perú también se retiraron de la sesión. El senador negó que esta decisión constituya un desplante o un boicot al grupo de trabajo de la Cámara Alta.

"No es un sabotaje. Lo que tenemos que entender es que este lugar que se llama Congreso de la República está para debatir lo que es mejor para el país. No para un grupo pequeño o una persona que quiera sacar adelante un texto sustitutorio. Acabamos de ver algunos defectos en el manejo de la comisión, pero se puede superar".