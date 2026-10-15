Tensión en el Senado: congresistas se retiran de comisión de Constitución y reclaman respeto a la cuestión de orden
Senadores abandonaron la sesión en protesta y exigieron el respeto a la cuestión de orden planteada por Patricia Iturregui.
La Comisión de Constitución del Senado atraviesa momentos de tensión durante el debate sobre los límites y las prerrogativas de la Cámara Alta para modificar el pedido de delegación de facultades del Poder Ejecutivo.
Senadores de las bancadas de Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras se retiraron de la sesión tras cuestionar el manejo de una cuestión de orden presentada por Patricia Iturregui. Mientras tanto, Fuerza Popular y Renovación Popular permanecieron en la comisión.
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El conflicto comenzó cuando Iturregui solicitó debatir y aprobar un acuerdo sobre la interpretación y aplicación del reglamento parlamentario, con el objetivo de establecer los límites del Senado para modificar el pedido de facultades remitido por el Poder Ejecutivo.
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