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Política

César Acuña anuncia su retiro de la política: “Les doy una buena noticia”

El líder de Alianza para el Progreso aseguró que se dedicará a tiempo completo a sus universidades.

César Acuña anuncia su retiro de la política: “Les doy una buena noticia”
César Acuña anuncia su retiro de la política: “Les doy una buena noticia”SERGIO VERDE URPI
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César Acuña anunció su retiro de la política y aseguró que se dedicará a tiempo completo a la formación de jóvenes en sus universidades. "Les doy una buena noticia, chau política. Dedicado a tiempo completo a formar a mis jóvenes", declaró al comunicar su decisión.

El líder de Alianza para el Progreso (APP) se comparó con quienes han ocupado la Presidencia del Perú. "Me siento orgulloso, creo que estoy haciendo más que cualquier presidente del Perú", sostuvo.

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El anuncio de Acuña llega después de su derrota en las elecciones presidenciales de 2026, en las que obtuvo apenas el 1,15% de los votos válidos, equivalente a 192.516 votos, según los resultados oficiales proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

APP solo ganó en ocho distritos de Lambayeque y no presentó candidato regional

El anuncio de Acuña sobre su retiro de la política también coincide con los resultados de APP en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. En Lambayeque, una región donde la agrupación tuvo presencia política, el partido solo consiguió ganar en ocho de los 38 distritos.

El resultado electoral dejó a APP sin victorias en ninguna de las capitales de provincia de Lambayeque. Además, la organización política no presentó candidato al Gobierno Regional, lo que evidenció las limitaciones de su participación en estos comicios.

El retroceso también quedó expuesto en las declaraciones de Edwin Vásquez Sánchez, alcalde de La Victoria y candidato a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, quien afirmó que los postulantes de APP tuvieron que afrontar la campaña sin respaldo partidario. "Hemos entrado a guerrear solos. No he recibido ningún tipo de ayuda o apoyo (de APP)", sostuvo.

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