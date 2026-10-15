Bloomberg: la mitad de los peruanos cree que la política de seguridad de EE. UU. limita la autonomía del país

La mitad de los peruanos considera que las políticas de seguridad de Estados Unidos restringen la capacidad del país para decidir por sí mismo cómo enfrentar el crimen organizado. Según el LatAm Pulse de septiembre de 2026, elaborado por Bloomberg y AtlasIntel, el 33% opina que esas políticas limitan fuertemente la autonomía de Perú y otro 17%, que lo hacen de manera moderada.

Con el inicio del gobierno de Keiko Fujimori, el país se ha unido al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el Gobierno de Donald Trump en materia de seguridad. Al confirmarse la adhesión del Perú a este grupo, Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., señaló que se abría una nueva era en la relación bilateral y atribuyó el acercamiento a las posiciones del gobierno de Fujimori.

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La mandataria defendió la decisión como una forma de enfrentar la criminalidad transnacional. Aseguró que formar parte del Escudo permitirá al país acceder a información con mayor rapidez. Rubio, por su parte, sostuvo que la soberanía del Perú está intacta.

Los datos del sondeo de Bloomberg muestran, sin embargo, que buena parte de la población no comparte del todo esa lectura. Vale precisar que la pregunta de la encuesta no se refiere de forma explícita al Escudo de las Américas, sino a todas las políticas de seguridad estadounidenses en general.

En el otro extremo, solo el 21,4% cree que esas políticas fortalecen la autonomía del país: el 10,9% afirma que ayudan a fortalecerla y el 10,5%, que lo hacen con fuerza. Un 13% sostiene que no la afectan y un 15,4% no sabe o no responde.

Dudas sobre el apoyo de Estados Unidos en seguridad

La encuesta de Bloomberg también aborda otros puntos relacionados con la participación estadounidense en el país. Un 29,1% de los encuestados considera que un incremento de la presencia de Estados Unidos generaría una pérdida prolongada de soberanía en asuntos internos. Asimismo, un 15,8% cree que habría pocos cambios en seguridad, pero con una mayor dependencia en materia económica y militar.

Por otro lado, un 27,5% considera que esta participación traería consigo la desarticulación efectiva de las principales bandas criminales y cárteles, mientras que un 7% señaló que aumentaría la violencia y la confrontación armada en los territorios. Otras posibilidades no especificadas fueron mencionadas por el 1,1% de los encuestados, y el 19,5% no supo qué opinar.

Además, el informe señala que más del 50% de los peruanos está en contra de que Estados Unidos realice operaciones militares conjuntas contra el crimen organizado en territorio nacional: el 29,8% está totalmente en desacuerdo y el 20,5%, en desacuerdo. Quienes están a favor son el 28,1%, de los cuales el 15,1% está totalmente de acuerdo y el 13% , de acuerdo. Un 13,7% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 8,1% no tiene una opinión formada.