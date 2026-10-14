Terror en Walmart | Hombre es acusado de exhibicionismo dentro del supermercado

Hombre es acusado de exhibicionismo frente a un niño dentro de un Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Hombre es acusado de exhibicionismo frente a un niño dentro de un Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Recientemente, un nuevo incidente en Walmart, ubicado en Sharpsville, en Estados Unidos, ha generado sobresalto entre los clientes. Un joven, quien ya enfrentaba acusaciones de exhibicionismo frente a un menor de edad, fue acusado por el mismo incidente dentro del establecimiento, pero ¿qué se sabe sobre su situación actual?

Supuesto acusado de exhibicionismo ante un menor en Walmart enfrenta cargos

Según lo informado por 'WKBN First News', Christopher Dencher, de 61 años, está enfrentando diversos cargos relacionados con la corrupción de menores, el exhibicionismo, actos obscenos en público y acoso. La acusación se le dio el pasado 22 de septiembre, luego de que fuera identificado por la policía como el individuo que se exhibió ante un niño de cinco años en la tienda Hermitage.

Asimismo, la identificación de Dencher se realizó gracias a las cámaras de vigilancia del establecimiento, donde también se registró que realizó una compra el día del incidente. La denuncia penal indicó que las autoridades lograron vincularlo a otro caso ocurrido también en un Walmart el 14 de mayo, donde un hombre con características similares realizó la misma acción ante un menor en la sección de alimentos.

El reciente incidente involucró a una niña de 9 años, quien según la madre de la menor, el hombre se bajó los pantalones frente a ella, pero no lo comunicó hasta que se encontraban en el estacionamiento. Al enterarse de ello, los padres de la niña contactaron a la seguridad del Walmart para reportar el hecho y presentar una denuncia formal.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se confirmó la presencia de Dencher en la tienda. También se le observó caminando junto a la víctima y su familia. Hasta el momento, solo se conoce que el hombre comparecerá el próximo jueves ante el tribunal para enfrentar los cargos en su contra.

¿Cuáles son las sanciones tras un acto de exhibicionismo en EE.UU.?

El castigo por exhibicionismo en lugares públicos como un Walmart cambia según las leyes estatales y las circunstancias específicas del incidente. Debido a que se trata de un establecimiento comercial accesible al público, este tipo de comportamiento se encuentra clasificado bajo cargos estatales como exposición indecente o indecencia pública.

Por último, la gravedad de la pena podrá verse influenciada por diversos factores agravantes, que pueden incluir la naturaleza del acto y también del contexto en el cual se realizó.