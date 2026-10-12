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Política

Senado: Comisión de Constitución continuará debate sobre facultades legislativas este martes 13

La sesión está programada para las 10.00 a. m. en la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo. Participarán representantes de las micro y pequeñas empresas (Mypes) y de los gremios empresariales.

Carlos Mesía es presidente de la Comisión de Constitución del Senado | Composición: LR.
Carlos Mesía es presidente de la Comisión de Constitución del Senado | Composición: LR.
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La Comisión de Constitución del Senado, liderada por el fujimorista Carlos Mesía, retomará este martes 13 de octubre la evaluación del pedido de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, luego de que la Cámara de Diputados aprobara parcialmente la propuesta del Gobierno.

La sesión está programada para las 10.00 a. m. en la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo.

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De acuerdo con la agenda, el grupo de trabajo recogerá las opiniones de los integrantes de su consejo consultivo sobre las medidas vinculadas con la seguridad ciudadana y la prevención de los efectos del fenómeno El Niño.

Asimismo, participarán representantes de las micro y pequeñas empresas (Mypes) y de los gremios empresariales.

La jornada también incluirá una reunión conjunta con los titulares de distintas comisiones senatoriales, entre ellas las de Justicia y Derechos Humanos, Defensa Nacional y Orden Interno, Economía, Salud, Educación y Medio Ambiente.

El debate continuará después de la sesión del último sábado, en la que los ministros del Interior, César Astudillo; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; de Defensa, Rafael Belaunde; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, expusieron las propuestas correspondientes a sus sectores.

Fuerza Popular intentará agregar nuevas materias

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, exigió al Senado no “desnaturalizar” lo aprobado. “Puede rechazar, aprobar o modificar lo que enviamos desde Diputados, pero esta función no le da derecho a incluir materias ajenas a la revisión”, expresó.

Mesía respondió que ello no iba a suceder y que solo se agregarían modificaciones a los dos temas aprobados: seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño.

Sin embargo, posteriormente, no descartó que se incluyan otras materias.

“(¿Cuándo menciona agregar se refiere a agregar materias que no han sido aprobadas en diputados?) No lo sé. (¿Pero podría darse?) Yo preferiría no erizar, el país lo que pide es calma. Por buscar una noticia podríamos terminar influyendo lo que se va a dar en el pleno del Senado”, mencionó a los medios el último 7 de octubre.

Y cuando se le preguntó si no descarta agregar más materias como las vinculadas a temas tributarios, trabajo o reactivación económica, respondió: “Si las medidas que han sido aprobadas en la Cámara de Diputados necesitan un complemento, por qué no, pero eso no significa que vamos a desnaturalizar las materias”.

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