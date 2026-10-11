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Política

Colegio de Abogados de Lima exige al JNE pronunciarse sobre 130 casos de reelección encubierta

La institución pidió que se ratifique la prohibición constitucional de reelección inmediata y resaltó que de admitir aquellos casos se sentaría un “precedente nefasto y lesivo para la Constitución, los principios éticos y el derecho”.

Colegio de Abogados de Lima exige al JNE pronunciarse sobre 130 casos de reelección encubierta
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El Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) exigió al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitir un pronunciamiento sobre los 130 casos que considera posibles maniobras de reelección encubierta de alcaldes en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La institución pidió que se ratifique la prohibición constitucional de reelección inmediata y resaltó que de admitir aquellos casos se sentaría un “precedente nefasto y lesivo para la Constitución, los principios éticos y el derecho”.

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Colegio de Abogados de Lima exige al JNE pronunciarse sobre 130 casos de reelección encubierta

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Por medio de un comunicado, el CAL sostuvo que la restricción establecida en el artículo 194 de la Constitución debe aplicarse a todas las modalidades de reelección inmediata, incluidas aquellas en las que un alcalde en funciones o que ejerció recientemente el cargo postula como primer regidor o teniente alcalde.

Esto debido a que tal mecanismo de reelección encubierta podría permitir que la autoridad vuelva a asumir la alcaldía durante el periodo siguiente ante una eventual ausencia o renuncia del candidato electo.

La institución advirtió que una interpretación distinta permitiría eludir la norma constitucional. En ese sentido, señaló que aceptar estas prácticas “vaciaría de contenido la indicada prohibición constitucional”, pues facilitaría una reelección inmediata mediante mecanismos indirectos.

CAL pide acuerdo al Pleno del JNE

A su vez, alertó que validar estas candidaturas podría sentar un precedente para futuros procesos electorales y afectar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Asimismo, recordó que los magistrados del JNE tienen el deber de resolver los casos conforme a la ley y los principios generales del derecho.

Por ello, la entidad solicitó al Pleno del JNE emitir un acuerdo aplicable a las ERM 2026 que ratifique la prohibición de reelección inmediata de alcaldes en todas sus modalidades. El pedido comprende los 130 casos que el gremio identifica como presuntas situaciones de reelección encubierta.

Además, exhortó al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral a revisar su decisión sobre esta controversia y pronunciarse acerca de las implicancias éticas de estas prácticas, así como de la responsabilidad institucional del organismo electoral frente a ellas.

Finalmente, el CAL remarcó que la actuación de las autoridades electorales debe sustentarse en la Constitución y los principios jurídicos y éticos, pues“el silencio institucional solo debilita la democracia” .

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