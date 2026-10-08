Cayó ‘Leo’, lugarteniente de la banda ‘Los Sanguinarios de La Pampa’ y rival de El Chili

Cayó Leo, uno de los más buscados en La Pampa.

Cayó Leo, uno de los más buscados en La Pampa.

Las traiciones, deserciones y rupturas de alianzas entre bandas criminales que operan en La Pampa constituyen uno de los principales motores de la violencia armada en esa convulsionada zona de Madre de Dios, transformando constantemente el control territorial de las economías ilegales. Así quedó demostrado este jueves con la captura de Aldo Blas Sánchez Huamán (30), alias Leo, señalado como lugarteniente de la banda criminal 'Los Sanguinarios de La Pampa'.

El general PNP Michael Flores Álamo, jefe de la Región Policial Madre de Dios, confirmó que la intervención se ejecutó al promediar las 4.00 de la madrugada, gracias a una información clave de los órganos de inteligencia (Dirin).

Video destacado EMPATE TÉCNICO: FRANCIS ALLISON LE PISA LOS TALONES A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El detenido fue trasladado inicialmente a la comisaría de Santa Rosa y luego a la Dirección de Medio Ambiente. Sin embargo, por seguridad, fue trasladado por la noche a la sede de la Dirandro, en Puerto Maldonado

Alias Leo es el segundo al mando de dicha red mafiosa que, según la PNP, lidera Eneyser Fernández, alias 'Brayan', principal enemigo de Edinson Fernández, alias Chili, cabecilla de la organización 'Los Guardianes de la Trocha' que, la madrugada del martes, sufrió tres bajas durante un enfrentamiento con la Policía en el que también falleció un miembro de esa institución.

PUEDES VER: La Pampa: Fuerzas especiales iban tras 'El Chili', pero fueron emboscados por ‘Los Guardianes de la Trocha’

Ese mismo día, circuló un audio, atribuido a alias Leo, en el que señalaba que el operativo que ejecutaron ese día los miembros de Medio Ambiente y de la Dinoes se habría realizado en coordinación con su banda, para capturar a su rival, alias Chili.

Esa comunicación habría sido rastreada por personal de inteligencia y alias Leo fue capturado en el kilómetro 108 del sector La Pampa.

Tras su intervención, fue conducido hasta la Comisaría de Santa Rosa, distrito de Inambari. Según se informó, fue atrapado cuando se desplazaba en una camioneta con dos mujeres.

Llevaba más de 20 granadas de guerra, un lanzagranadas así como más de S/70.000 en efectivo y diversos pertrechos militares.

En la banda de Brayan fue implicado el exfiscal Américo Bautista, detenido en julio tras una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) que logró que se dicte 16 meses de prisión preventiva. Bautista es investigado por su presunta colaboración con Eneyser Fernández, alias 'Brayan', líder de la banda 'Los sanguinarios de La Pampa'.

PUEDES VER: Madre de Dios: hallan dos cadáveres tras emboscada contra policías en operativo en sector La Pampa

El exfiscal es imputado por los presuntos delitos de banda criminal, encubrimiento real y tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinada a la minería ilegal.

Américo Bautista, además, habría apoyado a cambio de beneficios económicos a la red criminal saboteando evidencias digitales, desplegando estrategias para encubrir sus delitos y facilitar la desaparición de pruebas materiales que involucraban a seis detenidos, en mayo de 2026, como miembros de la banda de 'Brayan'.

El último martes 6 de octubre, personal de la Dirección de Operaciones Especiales PNP, en apoyo a la División de Crimen Organizado de la Dirección de Medio Ambiente PNP, fue atacado con armas de fuego en la zona conocida como kilómetro 115 de la carretera Interoceánica, cerca del puesto policial del Km 117.

Lamentablemente, el suboficial técnico de tercera Joel Ríos Coquinche murió por proyectil de arma de fuego en el pecho, mientras que el suboficial de tercera PNP Jacson Nima Zeta, resultó gravemente herido con un impacto en la cabeza.

Tres presuntos delincuentes también cayeron abatidos y las autoridades lograron recuperar 15 fusiles, entre AKM y R15, además de una pistola.

Para el viernes estaría previsto el arribo del ministro del Interior, César Astudillo, y otras autoridades que brindarán más detalles de esta captura que significa un duro golpe al crimen organizado. Entre tanto, alias Leo permanece custodiado y monitoreado por una brigada de fuerzas especiales.