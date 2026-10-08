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Política

Eliane Karp pide a Keiko Fujimori revisar indulto a favor de Alejandro Toledo: "Temo mucho por su vida"

Karp criticó las condiciones del penal de Barbadillo, alegando que no hay atención médica adecuada para las enfermedades que padece el exmandatario.

Karp pide a Fujimori reevaluar posible indulto para Toledo | Composición: LR.
Karp pide a Fujimori reevaluar posible indulto para Toledo | Composición: LR.
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Eliane Karp volvió a pronunciarse sobre la situación penitenciaria de su esposo, el expresidente Alejandro Toledo. La ex primera dama solicitó a la presidenta Keiko Fujimori que tome en consideración la posibilidad de evaluar una gracia presidencial a favor de Toledo, debido a su agravado estado de salud.

"Le hago mi pedido a Keiko Fujimori. Así como su papá murió en sus brazos, en su casa, no quiero que le pase algo malo a mi esposo. Pido a la Corte Suprema que dé la carta de casación para que resuelvan el tema de mi esposo urgentemente. Tiene que ir a la clínica y de la clínica a mi casa", indicó Karp desde Israel a RPP.

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Karp ya ha realizado apariciones públicas para pedir la libertad de su cónyuge. Como se sabe, Toledo purga una pena de más de 20 años de prisión en el penal de Barbadillo, tras ser hallado culpable de los delitos de colusión y lavado de activos vinculados a actos de corrupción. En los últimos meses, distintos reportes han señalado que el estado de salud del exmandatario es grave.

"Esta es una continuación de fenómenos muy complejos. (En el penal) no hay las máquinas necesarias para cuidarlo. Él tiene problemas cognitivos que tienen que ser tratados por médicos especializados. Temo mucho por su vida. Temo por la vida del único ser amado que me queda en la Tierra", señaló.

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Señala persecución judicial

Además, Karp criticó al sistema de justicia peruano y alegó que se estaría perpetrando una persecución política contra su esposo. La ex primera dama cuestionó la actuación de instituciones como el Ministerio Público y la Corte Suprema.

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"El sistema judicial lo está haciendo a propósito. No quieren respetar las leyes que el mismo Congreso produce y firma. Ningún ser humano, ninguno de nosotros, está hecho para vivir en soledad", indicó.

Cabe mencionar que, en declaraciones a la prensa realizadas en agosto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, señaló que no se podría indultar a Alejandro Toledo en estos momentos. "Si estamos pensando en que una persona que por lo menos se ha apropiado de más de 38 millones de dólares del Perú (...) por cumplir los 80 años ya pide ser liberado para vivir en su casa, entonces le estamos diciendo a los jóvenes que sí es válido, es legítimo robar lo más que se pueda para luego pensar en un indulto", declaró entonces.

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