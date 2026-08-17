Encuesta sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Pasco fue atribuida falsamente a firma mexicana

LO FALSO:

Recientemente, Statistical Research Corporation publicó una encuesta sobre la intención de voto de los ciudadanos de Pasco para elegir a su gobernador regional.

LO VERDADERO:

El estudio presentaba inconsistencias, como la ausencia de una ficha técnica y errores en los nombres de algunos candidatos. Además, la supuesta encuesta no aparecía en los canales oficiales de Statistical Research Corporation, una encuestadora mexicana que, por ello, no forma parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE.

En conversaciones con Verificador de La República, la entidad aseguró que no realizó el estudio y advirtió que, en general, la ausencia de la metodología puede ser una señal de que una encuesta es falsa.

En el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en Facebook se difundió una encuesta atribuida a Statistical Research Corporation, supuestamente vinculada a la intención de voto para el próximo gobernador regional de Pasco. En esta se observaba a Lucio Rojas, representante del Partido Frente de la Esperanza 2021, liderando las preferencias con 31%; seguido de Miguel Quispe, de la Alianza Regional por el Perú, con 27%; Herless Laureano, de Renovación Popular, con 11%; y otros candidatos que no superaban el 6%. Sin embargo, se encontraron algunos elementos que pusieron en duda su autenticidad.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

En primer lugar, el estudio no incluía una ficha técnica, requisito establecido en el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Además, el supuesto autor no figuraba en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado de personas naturales y jurídicas autorizadas para realizar sondeos electorales en el Perú.

Información requerida por el JNE para validar una encuesta. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Entidad no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Foto: JNE

En segundo lugar, se encontraron errores en la escritura de los nombres de los candidatos. Mientras la mayoría aparecía con sus nombres y apellidos, Lucio Rojas figuraba como “Lucio ‘Paco’ Rojas”, es decir, con un apodo. Asimismo, Jhonny Inga aparecía como “Jhoni Inga”, con una “n” menos y con “i” en lugar de “y”.

Inconsistencias en los nombres de los candidatos. Foto: Facebook

En tercer lugar, la supuesta encuesta no aparecía en la página web ni en las redes sociales (1, 2) de Statistical Research Corporation, la cual, es importante mencionar, es mexicana. Aunque el viral tenía un diseño similar al de la firma, resultaba extraño que una empresa extranjera hubiera realizado un estudio sobre una sola región del Perú.

Statistical Research Corporation en su página web. Foto: Statistical Research Corporation

Comparación de ambos diseños. Foto: Facebook / Statistical Research Corporation. Composición: LR

Para aclarar estas dudas, Verificador de La República se comunicó directamente con Statistical Research Corporation. Su representante confirmó que el supuesto estudio no había sido realizado por la encuestadora. “Lastimosamente, en México también abundan las noticias con información falsa o no verificable”, añadió.

Además, hizo hincapié en la importancia de que las encuestas mostraran la metodología utilizada, ya que esta permitía conocer cómo se había realizado el estudio. Explicó que, en México, la falta de esta información podía generar sanciones por parte de los organismos electorales. Por ello, recomendó prestar atención a este aspecto, pues un sondeo que no presentara su metodología podía ser una señal de que probablemente era falso.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido un estudio supuestamente atribuido a la encuestadora mexicana Statistical Research Corporation, en el que se muestra a Lucio Rojas liderando la intención de voto para gobernador regional de Pasco. Sin embargo, se detectaron algunas inconsistencias: no incluía una ficha técnica y la empresa no figuraba en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, pues no se trataba de una entidad peruana. En conversaciones con Verificador de La República, un representante indicó que la firma no realizó dicho estudio. Por lo tanto, la información difundida en redes sociales es falsa.