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Política

Elecciones Regionales y Municipales EN VIVO: LINK OFICIAL de la ONPE para ver resultados

Link aquí. La ONPE actualizará los resultados de la elección regional y municipal cada 15 minutos. El ente electoral digitaliza constantemente las actas con los resultados oficiales.

Resultados para alcaldes y gobernadores comenzaron a ser subidos a web oficial | Composición: LR.
Resultados para alcaldes y gobernadores comenzaron a ser subidos a web oficial | Composición: LR.
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó un link para seguir en tiempo real la publicación de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El ente electoral actualizará cada 15 minutos las cifras de las actas que se irán procesando progresivamente.

Para visualizar los resultados de la ONPE sobre los candidatos presidenciales, puedes hacer clic aquí.

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¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Elecciones Regionales y Municipales 2026: lista de Renovación Popular resulta ganadora según Datum

Rafael López Aliaga se perfila como el próximo alcalde de Lima Metropolitana al obtener el 31,2% de los votos, de acuerdo con el Flash Electoral de Datum para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Los resultados fueron difundidos este domingo 4 de octubre, luego del cierre de las mesas de votación.

En segundo lugar estaría Francis Allison, de Avanza País, con 25,20%. Le siguen Carlos Bruce, de Somos Perú, con 15,90% y Daniel Urresti, de Podemos Perú, con 8,70%.

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