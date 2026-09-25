Luis Galarreta blinda a Astudillo y rechaza moción de censura: "Estar cambiando de ministros no es la solución"

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, rechazó los pedidos de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, y pidió a la Cámara de Diputados actuar con mucha responsabilidad frente a la moción de las bancadas de Obras, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno. El premier evitó pronunciarse sobre el fondo de las cifras que sustentan el pedido y centró su defensa en el poco tiempo que Astudillo lleva en el cargo, según reportó RPP.

El documento presentado ante el Congreso cuenta con 35 firmas y se basa en registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef): hasta agosto de este año se contabilizaron 1.499 homicidios, un promedio de 6,16 casos diarios. La cifra supera los 6,07 homicidios diarios reportados en 2025 y los 5.6 de 2024, es decir, los indicadores de inseguridad se agravaron durante la actual gestión del sector Interior, de acuerdo con el mismo informe recogido por RPP.

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Pese a eso, Galarreta argumentó que Astudillo lleva menos de dos meses en el cargo y que no corresponde responsabilizarlo por el incremento de la criminalidad organizada. Insistió en que "estar cambiando de ministros no es la solución" y llamó, sin dar nombres, a no usar políticamente las muertes de ciudadanos.

Asimismo, el premier citó el caso de Nayib Bukele en El Salvador, cuyos índices de homicidios bajaron recién después de seis meses de gestión, para justificar que los resultados en seguridad no son inmediatos. Cabe recordar que Astudillo ya fue sometido a una interpelación en el Congreso, donde respondió preguntas de los diputados, pero que, según ellos, no cubrieron sus expectativas y demostraron que no tiene una estrategia real frente a la lucha contra el crimen y sicariato.

La moción ya fue presentada formalmente

La moción de censura, con las firmas necesarias ya reunidas, cuestiona a Astudillo por su falta de capacidad para conducir el sector Interior frente al aumento de la violencia letal y toma como argumento central las cifras de homicidios de este año, con un promedio de 6.16 homicidios diarios en los primeros ocho meses del año.

El pedido también cuestiona las respuestas que dio el ministro en su interpelación del 17 de septiembre, donde respondió un pliego de 27 preguntas sobre sicariato, extorsión y presupuesto para seguridad sin ofrecer resultados concretos, y señala el asesinato de la periodista y candidata Susy Aponte, quien había denunciado amenazas contra su vida nueve días antes de ser asesinada en Caraz sin que se le brindara protección.