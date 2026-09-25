Nelly Rossinelli se pronunció públicamente sobre la situación de los seis adolescentes del Liceo Naval quienes permanecen internados en Maranguita mientras son investigados por la presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años. La creadora de contenido cuestionó las supuestas condiciones especiales que recibirían dentro del centro juvenil y dirigió sus críticas a las autoridades responsables.

A través de su cuenta de X, la exjurado de 'El gran chef famosos' manifestó su indignación ante las versiones sobre un presunto trato diferenciado. La influencer también explicó que puede comprender la desesperación de los padres por proteger a sus hijos, pero remarcó que, desde su perspectiva, ello no justifica que las autoridades permitan condiciones distintas para los adolescentes investigados.

Nelly Rossinelli intercambió ideas con sus seguidores sobre el caso Liceo Naval.

Nelly Rossinelli explota por presuntos privilegios con acusados de Liceo Naval

Las declaraciones de Nelly Rossinelli surgieron luego de que un educador de Maranguita denunciara presuntas condiciones especiales para los seis adolescentes del Liceo Naval. Según el testimonio citado en el reporte, los jóvenes recibirían visitas tres veces por semana, mientras que otros internos estarían sujetos a un régimen diferente. La versión generó cuestionamientos sobre el tratamiento que reciben los estudiantes durante su permanencia en el centro juvenil.

"Puedo entender que unos padres desesperados paguen por debajo para proteger a sus hijitos pese a que actuaron como delincuentes y le desgraciaron la vida a un compañero. Pero que las autoridades lo permitan, ya es el colmo y una burla para todos los peruanos", escribió la influencer en X, para luego tildar de "atroz" lo sucedido.

Su comentario provocó diversas reacciones entre sus seguidores. Algunos usuarios cuestionaron que afirmara comprender la desesperación de los padres de los adolescentes investigados, mientras que otros pusieron en duda que las condiciones denunciadas en Maranguita estuvieran realmente ocurriendo.

Ante las críticas, Rossinelli explicó que entender la reacción de una madre frente a una situación de este tipo no significa justificar los hechos atribuidos a sus hijos. "Porque soy mamá y no soy hipócrita y voy a poner algo para agradar al resto y quedar bien", respondió al defender su posición.

Aseguran que existirían privilegios para estudiantes acusados de Liceo Naval

De acuerdo con la denuncia realizada por un educador de Maranguita, los seis adolescentes investigados tendrían determinadas condiciones que no serían iguales a las de otros jóvenes internados. Entre ellas se mencionó un régimen de visitas de tres veces por semana y la permanencia de los adolescentes separados del resto de internos.

El trabajador también afirmó que los estudiantes contarían con dos educadores asignados exclusivamente a su vigilancia. Asimismo, sostuvo que los seis adolescentes fueron ubicados en el sector H1, espacio donde funciona la posta médica, y que para su permanencia se habrían trasladado camas, colchones y otros implementos.

Sin embargo, estas afirmaciones fueron rechazadas por el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej). Luis Vega Marroquín, presidente de la institución, negó que los adolescentes reciban un tratamiento privilegiado y aseguró que los investigados tienen las mismas condiciones que cualquier otro adolescente que ingresa a un centro juvenil de medio cerrado.