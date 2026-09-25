‘Camarada Romel’ participó en atentado donde murieron un fiscal y tres policías

En el kilómetro 21 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, altura del caserío 8 de Octubre, entre Ramal de Cachiyacu y Shapajsla, provincia de Tocache, región San Martín, están los cenotafios de un fiscal y tres suboficiales de la PNP, asesinados por un pelotón terrorista de Sendero Luminoso.

Uno de los responsables de ese atentado, Silverio Ugarte Dionicio (46), camarada 'Romel', acaba de ser sentenciado a 35 años de prisión por el delito de terrorismo por dos atentados.

Video destacado ¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además, la Procuraduría General del Estado (PGE), a través de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo, obtuvo que se fije el pago de S/500.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado, en el marco de una sentencia condenatoria por el delito de terrorismo.

La sentencia fue emitida el 21 de setiembre por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, tras una investigación fiscal que concluyó 19 años después de las emboscadas terroristas ocurridas en las regiones de Huánuco y San Martín.

PUEDES VER: Keiko Fujimori ante la ONU: "Vencimos al terrorismo, pero quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados"

Camarada Romel formó parte de Sendero Luminoso en el Comité Regional Huallaga, y en calidad de combatiente al cual perteneció desde marzo del 2007.

Según la resolución judicial, 'Romel' habría operado bajo las órdenes directas de Juan Laguna Domínguez 'Camarada Piero', y para lo cual usaba uniforme del Ejército Guerrillero Popular (polo negro estampado de la hoz y martillo), pantalón negro, botas de jebe negro y portaba un fusil AKM.

Las autoridades concluyeron que el día del atentado contra el fiscal y los policías, Silverio Ugarte, así como los terroristas Andrés, Jaime, Franco y Deny dispararon contra el vehículo policial provocando la muerte de manera instantánea de los suboficiales Jhon Carrasco Rojas, José Colca Hidalgo y Billy Godoy Gonzáles.

También murió el fiscal de Tocache, Arturo Artemio Campos Vicente, mientras que los efectivos Juan Gonzáles Esquivel y César Bedoya Balvin resultaron heridos. Los senderistas se llevaron las armas de fuego, cacerinas, lanzas granadas, bombas lacrimógenas, entre otros pertrechos.

Según la acusación de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo Huánuco, el camarada Romel también participó en la emboscada al personal policial y del Corah en la zona conocida como Churuyacu, Santa Rosa de Alto Yanajanca en el Marañón.

En este caso fue el camarada 'Piero' quien dispuso el ataque a la patrulla dejando como saldo un muerto y cinco heridos. Edgar Norberto Ricopa Yahuarcani perdió la vida, mientras que los suboficiales Carlos Jeremías Meza, Arturo Silva Díaz, Javier Luna Díaz, Héctor Vega Aliaga y Orlando Durand Ávila resultaron heridos de bala.

Ocurrió el 12 de abril del 2007 y el lugar se convirtió en infierno después de una explosión.

La policía y fiscalía logró identificar a 'Romel' a través de dos colaboradores eficaces y a través del testigo del ataque Carlos Villarán Falcón, camarada ‘Andrés’, quien cumple una sentencia de 11 años de cárcel por el delito de terrorismo.

Durante el juicio oral, Silverio Ugarte negó la acusación fiscal argumentando que las fechas de las emboscadas estaban en Tingo María con su esposa e hija. Negó conocer los lugares donde ocurrieron las emboscadas terroristas, pero no presentó ningún documento que apoye su versión.

Durante el proceso, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo ejerció la defensa jurídica de los intereses del Estado. La decisión judicial determinó la responsabilidad del sentenciado por su participación como integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso y por hechos ocurridos en el año 2007.