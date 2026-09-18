Carlos Valcárcel: “No deja de llamarme la atención que mucha gente se siga interesando en “El lago de los cisnes” por el tema del amor y su estética”

Ya se está haciendo costumbre ver a miles de personas asistir a las temporadas musicales que podemos apreciar en el circuito cultural local. A este buen escenario anímico, debemos prestar atención a la cantidad de jóvenes que van a consumir ópera, teatro y ballet, por citar los registros que gozan de más preferencias.

Esto lo estamos viendo desde el pasado 11 de septiembre. Ese día fue el estreno de El lago de los cisnes, a cargo del Ballet Municipal de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el histórico Teatro Municipal de Lima. De alguna manera, todos tenemos nociones de este cuento de hadas convertido en ballet, el cual cuenta con la música del célebre ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. Entonces, la inquietud se impone sola: ¿qué hace que lo ya conocido siga suscitando tantos adeptos? Es una pregunta sencilla, pero con respuestas poliédricas.

Video destacado LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 15/09/26 | La República - LR+

“El lago de los cisnes es una historia inmortal que puede vivir todavía muchísimos siglos y yo creo que eternamente porque habla de amor. El amor es algo que todos vivimos a diario. Además, la partitura de Tchaikovsky es algo que no se puede igualar. O sea, quiero decir, en todos los momentos le da la dramatización adecuada. La música es fundamental. Si El lago de los cisnes es un clásico, se debe también a la música”, dice Carlos Valcárcel, maestro español a cargo de la puesta en escena.

La historia de El lago de los cisnes es larga como narración. En este sentido, se colige que en su llegada al público la música de Tchaikovsky ha sido más que fundamental, lo que permite que la historia se pueda adaptar sin perder su esencia: el romance entre Sigfrido y Odette.

“Para esta puesta en escena he adaptado el primer y el tercer acto, y parte del segundo; lo que me interesa es presentar más la historia. Quiero que el público entienda qué es lo que está pasando sobre el escenario. Para eso, le doy más dramatización a lo que tiene que hacer cada personaje. Quiero que el público entienda lo que ve y que salga con alguna emoción de ello”, precisa Valcárcel.

Carlos Valcárcel. Foto: Difusión.

Quién mejor que Valcárcel para darnos una aproximación sustentada a lo que es una realidad a celebrar, y más aún en tiempos pautados por la rapidez, como si no hubiera espacio para la contemplación. “Yo quiero creer que el público quiere volver a lo que era antes. No es lo mismo estar sentado delante de un elenco que estar viéndolo por video. La gente quiere sentir lo que siente el artista. Cuando yo iba al teatro, no sabía lo que iba a ver; ahora todos saben lo que van a ver porque basta buscar la obra para verla por video. Entonces, lo que estamos haciendo, y no solo yo, es brindar algunos giros a la historia, como la parte en la que la princesa cisne se encuentra con el príncipe, para hacerla más atractiva al público, ofrecerle algo distinto. Los cambios son mínimos. La música y la coreografía basada en la versión de Marius Petipa y Lev Ivanov son intocables”.

Esta historia proviene de las leyendas populares de Alemania. Y aunque la pregunta parezca sencilla, ¿qué es lo que mantiene vigente a El lago de los cisnes desde su estreno en Moscú en 1877? Valcárcel la tiene muy clara:

“A mí me gusta mucho la idea de que con amor puedes combatir toda la maldad; o sea, eso es lo que a mí verdaderamente me cautiva. Cada vez estoy más convencido de que cuando tú das amor, se puede superar cualquier cosa negativa del mundo. Esta es una historia de amor, pero no toda la obra habla de amor; hay muchos matices. Pero no deja de llamarme la atención que mucha gente se siga interesando en El lago de los cisnes por el tema del amor y su estética”. Obras como El lago de los cisnes hacen que el amor no se vea como algo superficial signado por la inmediatez.