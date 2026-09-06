Rafael Belaúnde justifica interrogatorio a detenidos: "Solo quería verificar su estado de salud"

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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, respondió a las críticas que recibió por interrogar a los detenidos vinculados al atentado en Trujillo. El titular del sector aseguró que su intervención no tuvo nada de irregular y explicó que su único objetivo fue revisar la condición física de los capturados. "Mi motivación era ver la condición de salud, el estado físico de los detenidos, y nada más que eso", declaró.

Las declaraciones de Belaunde llegaron después de que se conociera que el ministro estuvo presente durante el interrogatorio a los sospechosos. Esa presencia generó cuestionamientos sobre si un funcionario del gabinete debía involucrarse de manera directa en un proceso que corresponde a la Policía Nacional y al Ministerio Público. El ministro respondió a esas dudas con una frase que reconoce parte de la crítica, pero rechaza cualquier responsabilidad legal.

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"Les puede parecer poco atinado o poco pertinente", admitió Belaúnde sobre su propia decisión. Citó, además, el respaldo de dos autoridades del Ministerio Público para sustentar su posición: el fiscal de la Nación y el fiscal Chávez Cotrina. Ambos, según Belaúnde, coincidieron en que su visita no constituyó una intromisión en el caso.

El titular del sector también aprovechó su intervención para hablar sobre el estado de las pesquisas. Belaúnde sostuvo que la investigación avanza de forma correcta gracias al respaldo de distintos sistemas de inteligencia, tanto nacionales como internacionales. Pidió, en ese sentido, que se permita a la Policía Nacional continuar con su labor sin presiones adicionales.

Belaúnde detalló también cómo avanzó la investigación hasta el momento. Según el ministro, los hallazgos más importantes se lograron a partir del cruce de información entre la triangulación de llamadas y la geolocalización de los teléfonos incautados a los detenidos. Esa combinación de datos permitió reconstruir movimientos y contactos claves para el caso.

El ministro cerró sus declaraciones con un mensaje de respaldo a la Policía Nacional. "Yo confío en la capacidad de la policía", afirmó Belaúnde, y pidió que se le otorgue el espacio necesario para culminar las diligencias sin interferencias externas. Su comparecencia se da en un contexto en el que ya enfrenta una moción de interpelación en el Congreso por otro tema: sus vínculos con la empresa minera Poderosa.