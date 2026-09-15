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Silvana Robles enfrenta a ministro de Educación por cambios en currículo: “Prevenir la violencia sexual no es ideología”

La legisladora también criticó el enfoque del Gobierno en el currículo mientras persisten problemas de infraestructura educativa y dificultades de aprendizaje en los estudiantes.

Silvana Robles enfrenta a ministro de Educación por cambios en currículo
Silvana Robles enfrenta a ministro de Educación por cambios en currículo | Foto: difusión
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La senadora de Juntos por el Perú, Silvana Robles, cuestionó al ministro de Educación, José Chang, por los cambios anunciados en el currículo nacional y le pidió precisar qué contenidos considera el Gobierno que están ideologizados. La legisladora puso especial énfasis en los temas vinculados con la prevención de la violencia sexual y el embarazo adolescente.

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Durante una sesión de la comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo del Senado, Robles preguntó si la clasificación de contenidos ideologizados incluye el enfoque de igualdad de género y la Educación Sexual Integral (ESI).

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“Prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente no es un capricho ideológico”, afirmó Robles.

La senadora sostuvo que estos contenidos están relacionados con problemas que afectan directamente a niños y adolescentes. Por ello, pidió al titular del Ministerio de Educación (Minedu) aclarar si la actualización curricular anunciada por el Ejecutivo contempla reducir o eliminar estos contenidos.

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Robles cuestiona prioridades del Ministerio de Educación

Robles también cuestionó que el Gobierno concentre su atención en la modificación de contenidos curriculares mientras persisten dificultades en el aprendizaje y problemas de infraestructura y condiciones educativas.

Según los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) citados en el informe, solo el 11,3% de los estudiantes de quinto de secundaria alcanzó el nivel esperado en lectura, mientras que en matemática la cifra llegó al 12,8%.

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La legisladora señaló además que existen estudiantes que deben recorrer largas distancias para llegar a sus colegios y que algunos afrontan problemas como falta de alimentación adecuada y entornos de violencia.

“Hay problemas mucho más prioritarios en estos momentos. Los estudiantes recorren horas para llegar a sus escuelas, muchos sin alimentación adecuada e inmersos en entornos de violencia, además de no tener condiciones educativas básicas”, sostuvo.

Robles también expresó su preocupación por la incorporación de lo que calificó como corrientes ultraconservadoras en el currículo bajo el argumento de combatir una supuesta ideologización de la educación. En ese sentido, defendió que se mantengan contenidos relacionados con la prevención de la violencia sexual, el embarazo adolescente, el acoso y la discriminación.

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