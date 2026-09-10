Ministro Juan Sheput señala que aumento del sueldo mínimo se dará en este semestre: "Hay un compromiso presidencial"

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Juan Sheput, ministro de Trabajo, señaló que el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.300 se daría durante este semestre. La medida fue anunciada semanas atrás por la presidenta Keiko Fujimori. Sheput indicó que aguardan coordinaciones con Elmer Cuba, ministro de Economía, para afinar los detalles de la propuesta.

"Se ha dicho que va a ser en dos tramos. Hay preocupación de los empresarios; ellos preferirían que sea después del Fenómeno El Niño. Nosotros hemos dicho que ya hay un compromiso presidencial para que se haga en este semestre. Es algo que se tiene que coordinar con el ministro Elmer Cuba. Él dispone de la capacidad presupuestal", señaló en entrevista con Canal N.

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Asimismo, Sheput se excusó por no asistir a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para exponer los pedidos formulados por su sector dentro de la solicitud de facultades legislativas presentada por el Poder Ejecutivo. De acuerdo con el ministro, priorizó su asistencia a la Comisión de Constitución.

"No tengo el don de la ubicuidad. A la misma hora tenía que estar en la Comisión de Constitución. Yo no puedo estar en dos lugares a la vez. La Comisión de Constitución es la comisión titular para aprobar o desaprobar la delegación de facultades. Eso no significa que yo no vaya a asistir a la comisión para que pueda exponer los puntos del pedido".

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Keiko Fujimori cambió su discurso respecto al aumento del sueldo mínimo

El anuncio del Gobierno sobre el aumento de la remuneración mínima vital también marca distancia con la posición que Keiko Fujimori defendió durante la campaña electoral. En ese periodo, la entonces candidata descartó llevar el sueldo mínimo hasta los S/1.500, propuesta planteada por Juntos por el Perú, al sostener que una medida de esa magnitud debía sustentarse en criterios económicos y no en compromisos electorales.

Fujimori cuestionó entonces los incrementos utilizados como una forma de generar respaldo político y afirmó que cualquier modificación de la remuneración mínima debía implementarse de forma gradual y responsable. Asimismo, señaló que el reajuste debía estar vinculado al desempeño de la economía y a los niveles de productividad. Con el anuncio actual, el Ejecutivo vuelve a abrir una discusión sobre los criterios que deberían determinar cuándo corresponde elevar el salario mínimo.

Para el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros, el incremento anunciado cuenta con sustento técnico. Según explicó a La República, si desde 2007 se hubieran aplicado de manera sostenida los criterios establecidos en el Consejo Nacional del Trabajo, tomando en cuenta la inflación y la productividad, la remuneración mínima actualmente debería superar el monto propuesto. En esa línea, estimó que el salario mínimo debería acercarse a los S/1.400 y consideró que los S/1.300 se encuentran dentro del margen técnicamente justificable.