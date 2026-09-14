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Seguridad del ministro de Salud impide a periodistas cubrir inspección del Hospital La Caleta en Chimbote

Director regional de Salud de Áncash también fue impedido de ingresar al recorrido por el mismo personal de seguridad. El Gobierno Regional calificó el hecho de grave.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó el trato hacia Bravo y Torres por parte del equipo de seguridad del ministro y exigió que se desarrollen las acciones disciplinarias correspondientes
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó el trato hacia Bravo y Torres por parte del equipo de seguridad del ministro y exigió que se desarrollen las acciones disciplinarias correspondientes | Difusión
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Agentes de seguridad del ministro de Salud Luis Dyer bloqueó el acceso de los periodistas Nino Bravo y William Torres, del medio digital Contracorriente Noticias Chimbote, durante una visita de inspección al Hospital La Caleta, en la provincia del Santa en Chimbote. Los efectivos se interpusieron entre los reporteros y la comitiva oficial para impedirles aproximarse a la autoridad, pese a que el propio ministro había anunciado que ofrecería declaraciones al final del recorrido.

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El director regional de Salud de Áncash, Ricardo Natividad Collas, también fue impedido de ingresar al recorrido de campo por el mismo personal de seguridad, según se conoció tras el incidente. El Gobierno Regional de Áncash calificó el hecho de grave que la prensa regional haya sido retirada de una actividad oficial de evidente interés público.

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Esto sucedió mientras el titular de Salud supervisaba la infraestructura y la atención hospitalaria del nosocomio chimbotano. Al ser consultado por los hallazgos de su inspección, Dyer respondió que continuaría el recorrido y que darían declaraciones "al final" a la prensa.

Sin embargo, el ministro abandonó las instalaciones sin atender a los medios locales. La coordinadora de prensa ministerial insistió a los periodistas en que la autoridad declararía al final del recorrido, promesa que no se cumplió. Horas más tarde se supo que solo un grupo selecto de medios fue invitado a una conferencia de prensa posterior en la zona de Nepeña, lejos del hospital donde ocurrió el incidente.

ANP exige sanciones y denuncia acceso discrecional

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó el trato hacia Bravo y Torres por parte del equipo de seguridad del ministro y exigió que se desarrollen las acciones disciplinarias correspondientes para identificar y sancionar a los efectivos involucrados.

El gremio periodístico denunció un patrón que excede el caso puntual: la discriminación en el acceso de periodistas y medios locales a las conferencias de prensa de altas autoridades del Estado. Para la ANP, estos espacios deben mantener amplia apertura para garantizar el derecho de la ciudadanía a la información, en lugar de reservarse a un grupo reducido de medios elegidos a dedo.

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