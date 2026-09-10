Nieto asegura que su bancada dará las facultades legislativas a Fujimori: "Le vamos a conceder todo lo que sea urgente"

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Jorge Nieto, presidente del Partido del Buen Gobierno (PBG) y excandidato presidencial, aseguró que la bancada de su partido respaldará el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo de Keiko Fujimori presentó ante el Congreso. "Le vamos a conceder todo lo que sea urgente para que no tengan más excusas y gobiernen", declaró durante una reunión en su local partidario.

En el mismo discurso, Nieto cuestionó que el Gobierno condicione su respuesta frente a la inseguridad con la aprobación de facultades. Recordó que ya había advertido, durante el debate presidencial, que este gobierno no iba a tener la capacidad para enfrentar la criminalidad.

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"Lo único que nos están diciendo es que quieren excusas porque no saben qué hacer, porque no saben gobernar, porque no saben enfrentar los problemas de la seguridad", acotó.

"Y se lo dijimos en el debate presidencial, lo que usted nos garantiza es más indicadores de chantajes y de extorsiones, son más asesinatos cada día, es una inseguridad creciente. Y es lo que estamos viendo. Lamento haber tenido razón, pero es lo que estamos viendo", agregó.

Sin embargo, los diputados Fernando García y Nora Llaque precisaron que la posición del grupo aún está en evaluación y plantearon que las facultades deberían revisarse, materia por materia. "Hay temas que no son urgentes", dijo García.

El pedido de 66 facultades del Ejecutivo

El Ejecutivo formalizó el pedido de facultades el 29 de agosto ante el Congreso, con un plazo solicitado de 120 días. El proyecto contempla 66 pedidos específicos, distribuidos en ocho bloques temáticos que van desde seguridad ciudadana y reforma penitenciaria hasta control migratorio, modernización del Estado y reactivación económica.

La presión del gobierno de Keiko Fujimori sobre el Congreso se aceleró tras el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, de 31 años, en Trujillo, que llevó a la presidenta a convocar de emergencia a los titulares del Interior y Defensa.

Sin embargo, su solicitud también ha sido cuestionada debido a que no solo involucra medidas contra la inseguridad ciudadana, sino también tener pedidos como eliminar los topes a las tasas de interés y no tener medidas concretar para enfrentar el Fenómeno del Niño.