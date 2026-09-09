De arquero de la novena división en Inglaterra a rey en Uganda: la historia de cómo George Desmond Kamurasi llegó al trono

Goerge Desmond Kamurasi aún no toma poseción del reino en Uganda. | Foto: Africa folder

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George Desmond Kamurasi pasó en cuestión de días de defender la portería de un club de la novena categoría del fútbol inglés a ser designado como futuro monarca del Reino de Tooro, en Uganda.

El futbolista, que juega para el SE Dons FC, fue elegido por un comité de 15 integrantes tras la muerte de su primo, el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV.

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Goerge Desmond Kamurasi es capitán y pieza clave del SE Dons FC de Londres.

¿Cómo George Desmond Kamurasi fue elegido como nuevo rey de Tooro?

La designación de Kamurasi ocurrió durante una reunión celebrada en Fort Portal City, donde 15 miembros del comité respaldaron al actual capitán del SE Dons FC.

Hasta hace unos días, el ugandés se desempeñaba como portero del equipo londinense, que compite en la Premier Division de la Southern Counties East Football League.

Incluso el último fin de semana disputó la primera ronda clasificatoria de la FA Cup, en la que su club derrotó 2-0 al Erith Town.

Sin embargo, Kamurasi todavía no puede ser considerado oficialmente el rey de Tooro, debido a que falta cumplir con el tradicional proceso de sucesión.

El Omusuuga, jefe del clan Babiito, deberá realizar la proclamación formal durante una ceremonia que se celebrará después del funeral de Oyo, previsto para el 12 de septiembre.

Hasta entonces, el futuro monarca deberá definir si está dispuesto a dejar Londres, el fútbol y su actual vida para asumir el papel que le corresponde dentro del reino.

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¿Qué pasó con el rey de Tooro?

La inesperada sucesión se produjo tras la muerte de Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, quien falleció a los 34 años en Estados Unidos mientras recibía tratamiento contra el cáncer.

El monarca había llegado al trono en 1995, cuando apenas tenía tres años, tras la muerte de su padre, convirtiéndose entonces en el rey reinante más joven del mundo.

Su fallecimiento abrió el proceso para encontrar a su sucesor dentro de la familia real y del clan Babiito.

Aunque Uganda es actualmente una república y el poder político está en manos de autoridades elegidas, los antiguos reinos tradicionales mantienen una presencia reconocida en el país.

Entre ellos se encuentra Tooro, cuya monarquía tiene un papel principalmente cultural y tradicional, sin ejercer el poder ejecutivo del Estado ugandés.

Así, la historia de Kamurasi representa un insólito giro de vida: de competir bajo los tres palos en Inglaterra a prepararse para ocupar un trono africano.