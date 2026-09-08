Irán califica de “gesto vacío” decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas: "No existía ninguna relación"

Portavoz de la cancillería iranía habló de la decisión tomada por Perú | Composición: LR.

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El Gobierno de Irán calificó de “gesto vacío” la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas con su país. En conferencia de prensa, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, señaló que ambas naciones no mantienen relaciones diplomáticas y afirmó que la decisión estaría sesgada por la próxima visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a nuestro país.

“Esta medida fue más bien un gesto vacío porque, para empezar, no existía ninguna relación que se pudiera romper. Esta acción es, en cierto modo, una presentación de un asunto inexistente ante el secretario de Estado de EEUU.”, indicó durante la conferencia de prensa realizada el pasado lunes.

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La decisión de romper relaciones con Irán fue anunciada por la Cancillería peruana. Bajo la dirigencia de Carlos Espá y Keiko Fujimori, Perú se desmarca del Gobierno iraní en medio del enfrentamiento bélico entre el país persa, Estados Unidos e Israel.

“El Perú ha venido observando con creciente consternación el deterioro de dicho valor en Irán, denunciado por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas, particularmente en lo relativo a la represión de manifestaciones pacíficas, la conculcación de la libertad de prensa, la discriminación contra las mujeres y las niñas, y la persecución de opositores políticos”, señala el comunicado de la Cancillería.

Perú se alinea con el bloque estadounidense

Desde el ingreso del nuevo Gobierno fujimorista, Perú ha virado su política exterior en favor de Estados Unidos. El último gran gesto que ha evidenciado este giro en Torre Tagle es la adhesión de nuestro país al denominado 'Escudo de las Américas'. Esta iniciativa, cuyo principal garante es el Gobierno de Donald Trump, busca generar un espacio de seguridad entre países de la región y cuenta con el respaldo de distintos gobiernos latinoamericanos cercanos ideológicamente a la administración estadounidense.

La aceptación de Perú en el grupo internacional fue anunciada por Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense. Rubio aseguró que esta medida forma parte de un esfuerzo coordinado para hacer frente a las amenazas transnacionales.

“En el Perú, tenemos gran expectativa de trabajar con el nuevo Gobierno de Fujimori para proyectar nuestros 200 años de historia compartida hacia el futuro. Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú —que ahora es un importante aliado extra-OTAN— en el Escudo de las Américas”, se lee en el comunicado.

Internacionalistas critican decisión de Perú de romper relaciones con Irán

Tras la decisión de la Cancillería de romper relaciones diplomáticas con Irán, internacionalistas cuestionaron la medida. Farid Kahhat, experto en relaciones internacionales, señaló que el argumento prodemocrático esbozado por la institución que preside Espá no es del todo coherente.

“Si de derechos humanos se trata, los líderes iraníes, a diferencia de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, no están acusados por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra y de lesa humanidad —acusación que cabría hacer, pero que no se ha presentado—”, apuntó.

Además, Óscar Vidarte, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), indicó que el comunicado mediante el cual se anunció la decisión muestra serias falencias en el análisis de la situación en Medio Oriente.

“En términos generales, veo que la declaración expresa un gran desconocimiento sobre lo que viene ocurriendo en Medio Oriente. Creer que lo que pasa es solo responsabilidad de Irán o, incluso, que es principalmente responsabilidad de Irán, es tener un conocimiento limitado de lo que ocurre en la región. Mi repregunta inmediata sería: así como cuestionan a Irán, me imagino que también cuestionarán a Estados Unidos e Israel por atacar a Irán, violentando múltiples normas del derecho internacional”, señaló a La República.