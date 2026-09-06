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Irán amenaza con una respuesta más rápida y dolorosa tras los ataques de Estados Unidos contra petroleros en Ormuz

El enfrentamiento entre Washington y Teherán vuelve a intensificarse tras más de un mes de pausa, con ataques a buques, amenazas de nuevas represalias y combates que también afectan a Líbano y Yemen.

La tensión aumentó en el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos destruyera un petrolero iraní y dejara otros dos inutilizados
La tensión aumentó en el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos destruyera un petrolero iraní y dejara otros dos inutilizados | AFP
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Irán amenazó con una respuesta “más rápida, más intensa y más dolorosa” contra Estados Unidos después de que las fuerzas estadounidenses atacaron tres petroleros iraníes en el marco de la disputa por el estrecho de Ormuz. La advertencia llegó horas después de que los Guardianes de la Revolución afirmaran que sus fuerzas atacaron buques de guerra estadounidenses y otros objetivos marítimos.

Mohamad Baqer Qalibaf, principal negociador iraní y presidente del Parlamento, afirmó que Teherán ya no responderá bajo el criterio de proporcionalidad. El dirigente añadió que cualquier ofensiva contra los intereses y la seguridad de Irán tendrá una represalia de mayor alcance.

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Ataques a petroleros elevan la tensión en el estrecho

El nuevo intercambio de ataques ocurre tras una pausa de más de un mes en las hostilidades. El 30 de agosto, Estados Unidos retomó los bombardeos contra infraestructuras iraníes en el estratégico paso marítimo, una zona clave para el transporte mundial de crudo.

El sábado, el mando militar estadounidense informó que sus fuerzas atacaron tres petroleros iraníes. Uno estaba frente a la isla de Jark, donde se encuentra la principal terminal petrolera del país en el Golfo; otro estaba cerca de Jask, al sur, y el tercero se ubicaba en el golfo de Omán.

El CENTCOM sostuvo que dos de las embarcaciones, M/T Downy y M/T Stark 1, pertenecían a la Guardia Revolucionaria y resultaron inutilizadas. El M/T Kylo, un petrolero vacío fuera del Golfo Pérsico, quedó completamente destruido tras recibir varios impactos. Estados Unidos aseguró que los barcos formaban parte de una red que financiaba a la Guardia Revolucionaria y sus aliados regionales.

Según medios estatales iraníes, los ataques no dejaron víctimas y las tripulaciones fueron evacuadas antes de los bombardeos.

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Centcom responde con bloqueo y destrucción de buques

La ofensiva estadounidense ocurrió después de ataques iraníes contra un portaaviones y un destructor de misiles guiados. El CENTCOM aseguró que ambas embarcaciones evitaron varios ataques y que ningún militar resultó herido.

El almirante Brad Cooper, jefe del mando estadounidense para Oriente Medio, lanzó una advertencia directa. “Si atacan a dos de nuestros barcos, les impondremos un precio aún mayor, atacaremos tres de los suyos”, afirmó.

Teherán sostuvo que sus fuerzas impactaron contra tres buques estadounidenses y una embarcación militar no tripulada. Sin embargo, el capitán Tim Hawkins, portavoz del CENTCOM, negó esta última versión y la calificó como “una completa mentira”.

El bloqueo marítimo también se intensificó. El mando estadounidense informó que desvió 92 buques mercantes, inutilizó tres y abordó otros dos para garantizar el cumplimiento de sus restricciones contra Irán.

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Trump minimiza el choque y habla de guerra económica

Donald Trump intenta restar importancia al alcance del enfrentamiento mientras se acercan las elecciones de medio mandato de noviembre. El presidente estadounidense aseguró que su estrategia contra Teherán se centra en una “guerra económica”.

Trump afirmó que Estados Unidos solo ejecuta “bombardeos puntuales” y rechazó describir la situación como una guerra de gran escala. El vicepresidente JD Vance también afirmó que no existían “disparos activos”.

La disputa marítima afecta directamente al mercado energético. El secretario de Energía, Chris Wright, señaló que unos nueve millones de barriles de petróleo cruzan cada día por Ormuz. También estimó que los flujos regionales recuperaron cerca de dos tercios de los niveles previos al conflicto, gracias en parte a rutas alternativas y a la protección naval estadounidense.

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El conflicto se extiende a Líbano y Yemen

La confrontación entre Irán y Estados Unidos también mantiene abiertos otros frentes en Oriente Medio. En Líbano, ataques israelíes en el sur dejaron cuatro muertos y 20 heridos, según el Ministerio de Salud.

El ejército israelí afirmó que actuó tras el lanzamiento de dos drones de Hezbolá contra sus soldados. El grupo chiita no reivindicó ningún ataque desde junio.

En Yemen, nuevos combates entre fuerzas gubernamentales y rebeldes hutíes aliados de Teherán dejaron casi 200 muertos desde el jueves. La escalada ocurre mientras continúa el bloqueo del estrecho de Ormuz, sin señales de que Washington o Teherán estén dispuestos a ceder.

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