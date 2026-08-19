Yenifer Paredes será la presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados

Yenifer Paredes será la presidenta de la Comisión de Energía y Minas en la Cámara de Diputados | Foto: Congreso del Perú.

Yenifer Paredes será la presidenta de la Comisión de Energía y Minas en la Cámara de Diputados | Foto: Congreso del Perú.

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La diputada Yenifer Paredes (Juntos por el Perú) presidirá la Comisión de Energía y Minas de la Cámara Baja durante el periodo 2026-2027. Paredes, quien también es hija adoptiva de Pedro Castillo, estará acompañada en la mesa directiva por el congresista Raúl Camargo (Obras), como vicepresidente, y Milagros Santana (Partido del Buen Gobierno), como secretaria.

En sus primeras declaraciones en el cargo, Paredes señaló que buscará conciliar los puntos de vista de las empresas mineras, las comunidades y el medio ambiente. "Represento la voz de los pueblos de las regiones que no han tenido voz. Vamos a buscar un consenso entre la gran minería, la mediana y la pequeña minería", señaló.

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Entre los principales temas que se abordarán en este grupo de trabajo se encuentra la aprobación de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal —conocida como Ley MAPE—, que viene siendo diseñada por el Ejecutivo. Del mismo modo, esta comisión debatirá sobre el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), padrón administrativo para el registro de pequeños mineros y mineros artesanales.

Sobre el trabajo que realizará la comisión, la diputada afirmó que visitarán las regiones que son escenarios centrales de la actividad minera. Indicó que la provincia de Pataz, ubicada en La Libertad y señalada como uno de los territorios más afectados por la minería ilegal, está entre los lugares que visitarán.