Fredy López Mendoza será el nuevo comandante general de la PNP tras la renuncia de Óscar Arriola

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Fredy López Mendoza asumirá como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú tras el anuncio de Óscar Arriola de que presentará su pase al retiro. Así lo confirmó el primer ministro Luis Galarreta, quien señaló que López Mendoza venía ocupando el cargo de jefe de Estado General.

“En los próximos días me relevará en el cargo el teniente Fredy López”, dijo en conferencia de prensa Arriola. Estuvo acompañado del primer ministro y el ministro del Interior, César Astudillo. La decisión fue tomada luego de una sesión de Consejo de Ministros con la presidenta Keiko Fujimori.