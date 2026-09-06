HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Fredy López Mendoza será el nuevo comandante general de la PNP tras la renuncia de Óscar Arriola

Arriola anunció su pase al retiro tras las críticas de diversos sectores a su gestión contra la criminalidad. Premier Luis Galarreta anunció a López Mendoza como su reemplazo

Fredy López Mendoza será el nuevo comandante general PNP. Foto: difusión.
Fredy López Mendoza será el nuevo comandante general PNP. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Fredy López Mendoza asumirá como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú tras el anuncio de Óscar Arriola de que presentará su pase al retiro. Así lo confirmó el primer ministro Luis Galarreta, quien señaló que López Mendoza venía ocupando el cargo de jefe de Estado General.

Únete a nuestro canal de política y economía

“En los próximos días me relevará en el cargo el teniente Fredy López”, dijo en conferencia de prensa Arriola. Estuvo acompañado del primer ministro y el ministro del Interior, César Astudillo. La decisión fue tomada luego de una sesión de Consejo de Ministros con la presidenta Keiko Fujimori.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SÍ ESTUVO EN GALA CON FERNANDO CERIMEDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

LEER MÁS
Josué Gutierrez pide disculpas tras asegurar que cierre del Congreso subiría popularidad de Fujimori: "Causó incomodidad"

Josué Gutierrez pide disculpas tras asegurar que cierre del Congreso subiría popularidad de Fujimori: "Causó incomodidad"

LEER MÁS
Asesor de Keiko Fujimori sobre Fernando Cerimedo: “Lo he visto tres o cuatro veces...”

Asesor de Keiko Fujimori sobre Fernando Cerimedo: “Lo he visto tres o cuatro veces...”

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025