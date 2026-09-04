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Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., vendrá al Perú entre el 8 y 10 de setiembre

El funcionario se reunirá con el nuevo gobierno de Keiko Fujimori en su primera visita a Lima como jefe de la diplomacia estadounidense, en una gira que también incluye Colombia y Ecuador.

Además de nuestro país, Marco Rubio también visitará Colombia y Ecuador. Foto: difusión
Además de nuestro país, Marco Rubio también visitará Colombia y Ecuador. Foto: difusión
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará a Lima entre el 8 y el 10 de setiembre como parte de una gira por tres países sudamericanos. El anuncio lo hizo este viernes el Departamento de Estado, a través de su portavoz Thomas Pigott.

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La visita busca, según el comunicado oficial, "fortalecer las asociaciones clave" de Washington en la región. Se trata de la primera vez que Rubio pisa territorio peruano desde que asumió el cargo.

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El viaje no se limita al Perú. Rubio también estará en Colombia y Ecuador. En Bogotá se reunirá con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. En Quito lo recibirá el presidente Daniel Noboa, a quien ya conoció en un viaje anterior, en setiembre de 2025. En Lima, en cambio, sostendrá su primer encuentro con el gobierno de Keiko Fujimori desde que la mandataria llegó al poder.

La agenda de la gira toca tres temas centrales. El primero es el apoyo de Estados Unidos a Colombia tras el terremoto que golpeó el occidente del país en agosto. El segundo es el refuerzo de la cooperación contra el narcotráfico y lo que Washington llama narcoterrorismo.

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El tercero son los beneficios de relaciones comerciales más cercanas entre los tres países y Estados Unidos. El comunicado del Departamento de Estado no detalla, por ahora, la agenda específica que Rubio tendrá en la capital peruana.

Detrás de esta gira está el Escudo de las Américas, una alianza antinarcóticos que la Casa Blanca lanzó en marzo de este año. Colombia, de hecho, ya anunció su ingreso a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas tras la llegada de De la Espriella a la presidencia.

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El viaje se da además en momentos en que tres gobiernos de la región —Bogotá, Quito y Lima— muestran una cercanía ideológica marcada con la administración de Donald Trump, algo que la propia gira busca consolidar.

En Lima, el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, se pronunció sobre la visita a través de su cuenta en la red social X. En el mensaje, elogió la gestión de Rubio dentro de la administración Trump y señaló que el Perú debe esperar anuncios sobre la cooperación bilateral. El diplomático, cercano al secretario de Estado, indicó además que espera recibirlo próximamente en el país.

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