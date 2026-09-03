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Diputada Analí Marquez presenta denuncia constitucional contra defensor del Pueblo por declarar sobre cierre del Congreso

Josué Gutierrez, defensor del Pueblo, indicó que un eventual cierre del Congreso generaría una elevación en la aprobación de Keiko Fujimori.

Defensor del Pueblo tuvo controvertidas declaraciones sobre el Congreso | Composición: LR.
Defensor del Pueblo tuvo controvertidas declaraciones sobre el Congreso | Composición: LR.
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Analí Márquez, diputada de Juntos por el Perú, presentó una denuncia constitucional contra Josué Gutierrez, defensor del Pueblo, luego de que este asegurara que un eventual cierre del Congreso de la República aumentaría la aprobación de la mandataria, Keiko Fujimori. La representante de JP indicó que al dar este mensaje, Gutierrez "no advirtió la ilicitud de la medida que describía, sino que anticipó públicamente su rentabilidad política"

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Las declaraciones del denunciado midieron una decisión tan trascendental como la disolución parlamentaria por su hipotético "rendimiento en encuestas" y conveniencia como "negocio político", omitiendo deliberadamente evaluar si dicha medida resultaba lícita y constitucional dentro de un modelo bicameral”, señala en su denuncia Márquez.

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Además, Márquez recuerda que el defensor del Pueblo señaló que este respaldo ciudadano se daría tal como el que tuvo ‘su padre’, haciendo referencia al autogolpe de 1992 perpetrado bajo el régimen de Alberto Fujimori. Al respecto, la diputada indica que presentar este hecho de esta manera deja de lado el trasfondo político de tal acto y sus consecuencias para la democracia: “El denunciado presenta ante la ciudadanía el quiebre institucional de aquel año como un precedente políticamente exitoso y, por tanto, replicable”

Por estos hechos, la diputada de Juntos por el Perú señala que Gutierrez cometió una infracción al deber de respetar y defender la Constitución y al principio del Estado Democrático de Derecho y separación de poderes; además de un quiebre de las competencias de la Defensoría del Pueblo. Para Márquez, esto perpetraría una acción que va contra los artículo 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución.

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Declaraciones de Gutierrez rechazadas por el Senado

Cuatro bancadas del Senado expresaron su rechazo a las declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sobre la posibilidad de una eventual disolución del Congreso. Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras suscribieron un pronunciamiento en el que calificaron sus expresiones como “incitaciones golpistas” y advirtieron que estas atentarían contra la Constitución y el equilibrio de poderes.

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El documento fue firmado por los senadores Flavio Figallo Rivadeneyra, Alfonso López Chau Nava, José Castillo Terrones y Daniel Barragán Coloma, en representación de sus respectivas agrupaciones. Las bancadas defendieron la legitimidad del Parlamento como expresión de la soberanía popular y consideraron antidemocrático cuestionar su funcionamiento o existencia al margen del marco constitucional.

Asimismo, los grupos parlamentarios señalaron que adoptarán las medidas que correspondan dentro de las atribuciones que les otorga la Constitución. La crítica se suma a la expresada previamente por Renovación Popular, bancada cercana al oficialismo, que también cuestionó a Gutiérrez por sus declaraciones sobre una eventual disolución del Legislativo.

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