Corte de Lambayeque anuncia creación de Módulo de Sanción para casos de violencia

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Durante la conferencia, el presidente de la Corte de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, destacó la importancia de esta implementación, debido a que permitirá completar la respuesta judicial frente a la violencia contra las mujeres. Explicó que actualmente el Distrito Judicial cuenta con órganos especializados que atienden principalmente las medidas urgentes de protección, mientras que la etapa de sanción viene siendo asumida por los juzgados penales comunes.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de una conferencia de prensa con medios de comunicación locales, dio a conocer la creación del Módulo de Sanción del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) para casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N.° 000287-2026-CE-PJ, publicada en el diario oficial El Peruano, una medida que marca un hito para la justicia especializada en el Distrito Judicial de Lambayeque.

Durante la conferencia, el presidente de la Corte de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, destacó la importancia de esta implementación, debido a que permitirá completar la respuesta judicial frente a la violencia contra las mujeres. Explicó que actualmente el Distrito Judicial cuenta con órganos especializados que atienden principalmente las medidas urgentes de protección, mientras que la etapa de sanción viene siendo asumida por los juzgados penales comunes.

“Tenemos los juzgados de prevención que solamente dan las medidas urgentes, pero faltaba la otra parte”, señaló el titular de la Corte, al precisar que el nuevo módulo permitirá atender la etapa de sanción contra quienes cometan actos de violencia física, psicológica y sexual.

El presidente de la Corte resaltó que los nuevos órganos jurisdiccionales permitirán brindar una respuesta especializada a estos casos, evitando que sean atendidos exclusivamente por juzgados penales comunes que, además de los delitos relacionados con violencia contra las mujeres, tienen a su cargo otros tipos penales. “Estos juzgados van a combatir directamente, exclusivamente, la violencia contra la mujer”, enfatizó.

Asimismo, destacó el esfuerzo realizado para concretar esta implementación, señalando que se trató de una gestión sostenida durante varios años y que, en el caso de Lambayeque, permitirá hacer realidad un proyecto que estaba previsto desde el año 2018.

“Ha sido (...) una lucha constante tocando las puertas al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Economía y también al mismo Poder Judicial para que estos juzgados de una vez tengan luz como ahora lo tienen”, manifestó.

En esa línea, expresó su reconocimiento a las autoridades que contribuyeron a hacer posible la asignación de los recursos necesarios para la implementación de estos órganos jurisdiccionales, destacando que se trata de juzgados permanentes y no transitorios. “Los juzgados han venido para quedarse”, afirmó.

Por su parte, la administradora del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar explicó que la creación del Módulo de Sanción constituye un hito para la justicia especializada en el Distrito Judicial de Lambayeque, porque permitirá completar la atención de los casos de violencia desde una perspectiva especializada.

Precisó que serán diez órganos jurisdiccionales especializados: cinco Juzgados de Investigación Preparatoria, cuatro Juzgados Unipersonales y un órgano colegiado, destinados a conocer los procesos relacionados con delitos comprendidos en el marco de la Ley N.° 30364.

Entre los casos que serán atendidos se encuentran delitos como feminicidio, agresiones, violación sexual, acoso, acoso sexual y tocamientos indebidos, entre otros vinculados con la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

La administradora explicó que el Sistema Nacional Especializado de Justicia contempla una respuesta integral, en la que el componente de protección atiende las medidas de protección y cautelares, mientras que el componente de sanción permite determinar la responsabilidad penal y aplicar las consecuencias previstas por la legislación.

“Ahora vamos a tener una administración de justicia célere, solamente dedicada a estos temas, con especialistas para estos temas, aplicando el enfoque de género”, destacó.

La implementación de este módulo permitirá que la segunda fase de la atención judicial de los casos de violencia, correspondiente a la investigación y sanción penal, sea asumida por órganos especializados, generando una respuesta diferenciada frente a una problemática que afecta a mujeres e integrantes del grupo familiar.

De acuerdo con lo informado durante la conferencia de prensa, los nuevos órganos jurisdiccionales iniciarán funciones en el mes de octubre de 2026, teniendo inicialmente como ámbito de competencia las provincias de Chiclayo y Ferreñafe.

El presidente de la Corte de Lambayeque resaltó que esta implementación representa un avance significativo para el Distrito Judicial, al permitir que los casos de violencia contra las mujeres sean atendidos dentro de una estructura especializada y permanente.

Finalmente, la Corte de Lambayeque destacó el importante papel de los medios de comunicación en la difusión de esta nueva herramienta judicial, a fin de que la ciudadanía conozca los servicios que estarán disponibles y las posibilidades de acceso a una justicia especializada para las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

Con la creación del Módulo de Sanción del SNEJ, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque da un paso decisivo hacia una atención judicial especializada frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, reafirmando su compromiso de brindar una respuesta oportuna, especializada y cercana a las personas.